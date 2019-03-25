Apple'ın Yalnızca Boş Salonu Gösterdiği, "N'oluyor Orada?" Dedirten Canlı Yayını

80'li yılların gerilim ve korku filmlerinde insanları germek için boş mekanlarda uzun beklemeler olur. Apple
'ın etkinlik öncesi başlattığı canlı yayında da benzer hislere kapılmak mümkün.
25 Mart'ta Steve Jobs
Tiyatrosu'nda başlayacak olan etkinliğin canlı video yayını başladı. Arada bir kamera açılarının da değiştirildiği bu yayında ise olan pek bir şey yok. Sahneye arada bir birileri çıksa da genel olarak boş salon yayınlanıyor.
Eski tüplü televizyonlardaki yayınlara benzeyen bir video tarzıyla yapılan yayının amacının ne olduğu ise belli değil. Apple'ın yaptığı bu hareketin bir reklam kampanyası olduğu belli olsa da mesajı henüz açıklanmadı ve ortada pek bir ipucu yok.
Yayının ilginçlikleri bu kadarla da kalmıyor. Yayının bir kısmında, Captain America olarak da tanınan Chris Evans
telefon açtı.
Bu ilginç pazarlama aktivitesinde ayrıca birisi sahnede ses kontrolü yapıp Emily Dickinson
'dan Hope/Umut şiirini okudu. Sara Bareilles adlı şarkıcı/aktris de bir şarkı söyledi.
Bunların ne anlama geldiğine dair hiçbir ipucu yok ve sizin fikirleriniz de bizimki kadar geçerli. Yine de bir tahmin yapmamız gerekirse bütün bu kampanya, Apple'ın yeni servisleriyle beraber eğlence hizmetlerinin ayrı bir seviyeye çıkacağı inancını anlatıyor. Apple yeni servislerinde, daha önce kullanılan platformların ötesinde bir performans üreteceğine ve tıpkı iPhone'larda olduğu gibi yeni bir çağ başlatacağına inanıyor olabilir.
Apple, Teknoloji
Kaynak: WebTekno