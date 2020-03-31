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Apple iOS VPN Sorunları Devam Ediyor

Apple tarafından zaman zaman dile getirilen VPN uygulaması ProtonVPN, Apple'ın geçen hafta yayınladığı iOS 13.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Apple iOS VPN Sorunları Devam Ediyor
Apple tarafından zaman zaman dile getirilen VPN uygulaması ProtonVPN, Apple'ın geçen hafta yayınladığı iOS 13.4 sürümünde de VPN ile alakalı hataların olduğunu söyledi. Ortaya çıkan hatalar ilk başta; iOS 13.3.1 sürümünde de görülmüştü.

Birçok kullanıcı VPN'e bağlanmak istediklerinde bu hatalar nedeniyle bazı güvelik sorunları yaşayabiliyordu. Ortaya çıkan hatalar, VPN ağlarının verileri şifrelemesini engellediği için IP adresi ve konum gibi bilgiler açıktan görülebiliyordu. Böylece iPhone kullanan kişiler siber saldırı altında kalıyor ve kullanıcıların bilgileri kötü niyetli kişilere gidiyordu.

Apple iOS VPN kullanımı büyük artış gösterdi Bu hizmeti kullananlar, VPN'e bağlandıktan sonra yapılan bağlantılarda bir sorun görmüyor ancak VPN'e bağlanmadan önce normalde sonlandırılması gereken bağlantılar sonlandırılmadığı için şifrelenmemiş veriler yine aktarılıyor.

VPN ile ilgili hizmetleri kullanan kişi sayısı son zamanlarda çok fazla artış gösterdi. Havaalanları, kafeler gibi ortak alanlarda internete bağlanan kullanıcılar, bilgilerini korumak ve daha güvenli bir internet deneyimi yaşamak için VPN kullanıyordu. Bunun nedeni ise VPN'ler bilgileri gizleyerek cihazı başka bir konumdan bağlanmış gibi yapıyordu. Tüm bu sebeplerden dolayı, hizmeti alırken dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Teknoloji
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