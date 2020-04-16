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Apple, iPhone 11 Fiyatına Mac Pro Tekerleği Satışa Sundu!

Apple bazı ürünler için uyguladığı yüksek fiyat politikaları ile tanınıyor. Nitekim bu durumun pek de şaşırtıcı olduğu söylenemez.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Apple, iPhone 11 Fiyatına Mac Pro Tekerleği Satışa Sundu!
Apple bazı ürünler için uyguladığı yüksek fiyat politikaları ile tanınıyor. Nitekim bu durumun pek de şaşırtıcı olduğu söylenemez. Şirketin, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mac Pro modeline yönelik satışa sunduğu tekerlek kiti, fiyatı ile kullanıcıları şaşkınlığa uğrattı. İşte Mac Pro Tekerlek Kiti fiyatı!

Mac Pro Tekerlek Kiti Fiyatı Ne Kadar?

Mac Pro yurt dışında 5,999 dolar başlangıç fiyatı ile kullanıcılara sunuluyor. Normal şartlarda standart ayaklarla gelen modele daha sonradan tekerlek eklemeyi düşünürseniz bunun için 699 dolar ödemeniz gerekecek.

Tabii burada dikkat etmeniz gereken asıl nokta ise, yurt dışında iPhone 11 için sunulan başlangıç fiyatının da 699 dolar olduğu.

Öte taraftan Mac Pro ülkemizde 42,999 TL başlangıç fiyatı ile kullanıcılara sunulurken tekerlek kitinin fiyatı ise 5,599 TL olarak belirlenmiş durumda. Kitler, henüz ülkemizde satışa sunulmamış olsa da yakın bir zamanda stoklara gelmesini bekleyebiliriz.

Apple bu tekerlekleri "Mac Pro Tekerlek Kiti ile Mac Pro'nuza hareket katın. Paslanmaz çelik ve kauçuktan üretilen bu özel tasarım tekerlekler, Mac Pro'nuzu masanızın altından çıkarmanızı veya çalışma alanınızın başka bir yerine taşımanızı kolaylaştırır." ifadeleri ile tanımlıyor.

Mac Pro'nuza hareket katmak için 699 dolar ya da 5,599 TL ödeyerek aldığınız bu ürünün kutusundan dört adet tekerlek, kurulum kılavuzu ve kurulum için gerekli olan 1/4 inç - 4 mm altıgen tornavida ucu çıkıyor.

Peki siz bu fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple, Mac, Teknoloji
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