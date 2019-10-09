Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı

Apple iPhone 11 telefonlar için Türkiye'de satış fiyatlarını açıkladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Türkiye'de kaç liradan satılacağı Apple TR sayfasında yayınladı.

iPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI

Buna göre 64 GB iPhone 11, 7 bin 299 TL'den satılacak. iPhone 11'in 128 GB versiyonu 7 bin 749 TL fiyat etiketine sahip olurken 256 GB iPhone 11'in fiyatı ise 8 bin 599 TL'yi buluyor.

iPHONE 11 PRO TÜRKİYE'DE KAÇ LİRADAN SATILACAK?

iPhone 11 Pro Türkiye fiyatı 64 GB için 10 bin 999 TL olurken, 256 GB 12 bin 299 TL, 512 GB ise 13 bin 999 TL fiyatla satılacak.

iPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 11 Pro Max'in ise 64 GB yani başlangıç fiyatı 11 bin 999 TL. 256 GB iPhone 11 Pro Max 13 bin 299 TL olurken, 512 GB iPhone 11 Pro'ya sahip olmak isteyenler 14 bin 999 TL'yi gözden çıkarmak zorunda..

iPHONE 11, PRO VE PRO MAX NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Apple 18 Ekim Cuma'dan itibaren iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max telefonların satışta olacağını açıkladı.