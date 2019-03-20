Apple İphone 11 Modeline Üç Kamera Yerleştirebilir

Apple
3 kameralı iPhone modelini ne zaman duyuracak?
Apple iPhone 11 modelinde üç kameraya yer verebilir. Peki sadece bu mu? tersine kablosuz şarj ne olacak?
Bu yıl duyurulması planlanan en yeni iPhone modelini şimdilik iPhone 11 olarak adlandırabiliriz. Resmi adı bu mu olur? henüz bilemiyoruz ancak giderek artan gelişmiş kare setleri ve kamera sayılarının; bu yıl ki yeni iPhone modellerine de damga vurmasını bekleyebiliriz.
Yeni iPhone modelinin geleceği günler öncesinden Japon
Apple fanatiklerinin blog sayfası Mac
Otakara'dan geliyor. Sızdırılmış görüntülere göre Üç Kameralı Amiral Gemisi akıllı telefonların arasında Apple iPhone 11 modeli ile katılabilir.
Mac Otakara kaynaklarına göre bu yılki iPhone modelinin arkasında kare şeklinde yerleştirilmiş üçlü kamera seti yer alacak.
Kamera sisteminin, düzenli geniş lens, telefoto lens, ultra geniş açılı lens ve bir LED flaştan oluşan Huawei
Mate 20 Pro'daki ile aynı olduğu söyleniyor.
Apple iPhone 11 modeline üçüncü bir kamera ekleyerek mevcut rakipleri Samsung Galaxy
S10 ve S10+, Huawei'nin P30 Pro modelleri gibi Android Telefonlarla rekabette onu aynı düzleme yerleştirir. Ancak ilginç olarak söz konusu rapor kameraların hangi özelliklerde olacağını açıklamıyor. Ultra geniş mi? yoksa telefoto mu? yada fotoğraflarda ve portre modunda derinlik algısına yardımcı olmak için kullanılabilecek bir başka kamera lensi mi?
Apple'ın şu andaki en iyi iPhone modellerinin XS ve XS MAX sahip olduğu iki kamera normal geniş açılı ve 2x telefoto kameralara sahip olduğunu düşünürsek derinliğe yardımcı olacak bir başka kameranın yerleştirilecek olması muhtemel.
Peki Tüm iPhone modelleri üçlü kamera setine sahip olacak mı? Söz
konusu rapora göre hepsi olmayacak. Mac Otakara'nın raporu, Apple'ın üçlü kamera kurulumunu, daha yüksek depolama kapasitesine sahip yeni 5,8 inç ve 6,5 inç iPhone'ların sürümleriyle sınırlayabileceğini söylüyor. Daha önceki bir Wall Street Journal
raporunda örneğin iPhone XS MAX modeline üçüncü bir kamera ekleneceği söylenmiş ancak bu doğru çıkmamıştı.
Başka bir deyişle Apple iPhone 11 64GB depolama alanlı 5.8 inçlik modelinde çift kamera seti, 512GB ve 1TB depolama alanlı modellerinde üç kamera seti kullanabilir.
Bunların hepsi elbette spekülasyon olabilir.
Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G
— Steve H.McFly (@OnLeaks) 6 Ocak 2019
Mac Otakara ve @Onleaks sızıntıları arasında tek fark kameraların kare kambur çıkıtı şeklinde yerleştirilmiş olması. Muhtemelen Mate 20 Pro'daki tasarıma benzer simetrik bir tasarım kullanılabilir.
Apple'ın bu yılki iPhone modellerinde önemli değişikliklerin ve sıçramaların yapılmasını ve farklılıklar içermesi için üzerinde ciddi bir tüketici baskısı olduğunu biliyoruz. Giderek azalan satış rakamları, gelir beklentilerinde ki hayal kırıklıkları Galaxy S10 ve OnePlus 6T gibi modellerle özellikle Android telefonların daha fazla hükmettiği pazarlarda daha rekabetçi olması gerekecek.
Ters kablosuz şarj özelliği de bu yıl iPhone 11 modellerinde olmasını beklediğimiz özelliklerden birisi. Zira Samsung bunu bu yıl gerçekleştirdi. A13 çok daha hızlı bir işlemci olarak karşımıza bu modelle gelebilir. Ayrıca muhtemelen bu yılki WWDC19 konferansında duyacağımız en yeni işletim sistemleri iOS 13 üzerinde çalışacak. Ayrıca gece kullanımı kolaylaştıracak bir karanlık modda olacak.
Sızıntılar ne derece doğru bilmiyoruz, ancak tüketicilerin bu yıl biraz daha özellikli, kişisel fotoğrafçılığı ön plana çıkarak ve kablosuz şarj ve tersine şarj özelliklerinin geliştirildiği bir model beklediğini görebiliyoruz. Apple bu beklentilere nasıl cevap verecek göreceğiz.
Mashable
Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com