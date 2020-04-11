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Apple iPhone 12 Serisinin Çıkış Tarihi Değişebilir

Apple'ın Eylül ayında iPhone 12 5G serisini tanıtması beklenirken, iPhone 12 Pro Max'in Ekim ayına kadar ertelenebileceği söyleniyor.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
Apple iPhone 12 Serisinin Çıkış Tarihi Değişebilir
Apple 'ın Eylül ayında iPhone 12 5G serisini tanıtması beklenirken, iPhone 12 Pro Max'in Ekim ayına kadar ertelenebileceği söyleniyor. 2012 yılından beri sadece iPhone X ve iPhone XR ürünleri için erteleme gerçekleştirmek zorunda kalan Apple şirketi, bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle zor bir dönem geçiriyormuş gibi görünüyor. Şirketin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ertelemek zorunda kalabileceği söyleniyor.

Söylentilerden bir diğer ise 4 farklı seri şeklinde piyasaya sürülecek iPhone 12 modeli için 5G serisinin Eylül ayında tanıtımının gerçekleştirileceği, iPhone 12 Pro Max'in ise Ekim ayında tanıtılacağı yönünde.

Mühendislik Doğrulama Testlerinin Süresi Uzatıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan seyahat yasaklarının ve lojistik gecikmelerinin iPhone 12 geliştirme programında aksamaya neden olduğu tahmin ediliyor. Apple'ın, üretmiş olduğu telefonları için gerçekleştirdiği Mühendislik Doğrulama Testi'nin 5.4 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12 Plus ve 6.1 inç iPhone 12 Pro için Nisan ayının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 6.7 inç iPhone 12 Pro Max için ise testin Mayıs ortasına kadar tamamlanabileceği belirtildi.

Bu durum şu an için ciddi bir sorun teşkil etmiyor gibi görünsede uzmanlar, bir sonraki iPhone serisi için özellikle bir sonraki serinin Pro Max versiyonlarında oluşabileceği düşünüldüğünde, şirketin ciddi bir gecikme sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Eylül, Apple, Teknoloji
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