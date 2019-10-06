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Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini, kendilerinden kaynaklı bir arıza oluştuğunda ücretsiz tamir edecek.

06.10.2019 22:07

Apple, yayınladığı blog yazısı ile kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuruya imza attı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek.

"SADECE KENDİLERİNDEN KAYNAKLI ARIZALARDA"

Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi.

EKİM 2018 - AĞUSTOS 2019 ARASINDA ÜRETİLENLER

Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda gerçekleşmektedir"

Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Teknoloji

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