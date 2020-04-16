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Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı Artık Satmayacak!

Artık 2020 model iPhone SE piyasaya olduğundan dolayı Apple, iPhone 8 satışlarını sonlandırdı.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı Artık Satmayacak!
Artık 2020 model iPhone SE piyasaya olduğundan dolayı Apple , iPhone 8 satışlarını sonlandırdı. Teknoloji devi, bundan böyle iPhone 8 Plus satışı da yapmayacak!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Dönemi Sona mı Erdi?

Apple, bugüne kadar iPhone 8 satışı yapıyordu fakat bundan sonra yapmayacak. Aslında iPhone SE'nin, en yeni A13 yonga seti, daha iyi kamera yazılımı ve biraz daha farklı renk seçenekleriyle birlikte bir nevi yeni bir iPhone 8 gibi olduğunu düşünürsek, Apple'ın böyle bir karar alması mantıklı görünüyor. Ayrıca iPhone SE, iPhone 8'den daha uygun bir fiyata da sahip. Dolayısıyla bu iki cihazın Apple'ın portföyünde birbiriyle rekabet etmesine gerek yok.

Apple, iPhone 8'in yanı sıra iPhone 8 Plus satışlarını da sonlandırdı ancak bu cihaz için durum biraz daha farklı. Artık Apple üzerinden iPhone 8 Plus satın almanız mümkün değil fakat piyasada bunun yerini alabilecek iPhone SE Plus gibi bir cihaz da mevcut değil. Bu nedenle Apple, hala bazı perakende ortaklarının iPhone 8 Plus stoklamasına ve satmasına izin veriyor. Ancak bunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

iPhone SE Plus Hiç Gelmeyebilir

2020'de iPhone SE'nin yanı sıra, içerisinde aynı yonga setinin yenilenmiş halini barındıran iPhone SE Plus adlı yeni bir model görmek kesinlikle ilginç olurdu. Ancak belki de şirket, böyle bi model çıkarmak yerine daha büyük telefon isteyen müşterilerinin iPhone 11'i tercih etmesini istiyor olabilir. Yani iPhone SE Plus diye yeni bir model çıkması durumunda iPhone 11 satışları düşebilir ve Apple da muhtemelen böyle bir şey olmasını istemez. iPhone SE 2020 ile iPhone 11'in detaylı karşılaştırmasına da şuradan göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple, Teknoloji
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