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Apple iPhone 9 (iPhone SE 2) Geliyor, Kılıfı Ortaya Çıktı!

Apple, uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone SE 2 (iPhone 9) modelini önümüzdeki hafta duyurabilir.

Bilindiği üzere Apple özelinde değil, akıllı telefonlar duyurulmadan kılıfları hazırlanmış oluyor, telefon piyasaya çıktığında kılıflar da hemen satışa sunuluyor.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Apple iPhone 9 (iPhone SE 2) Geliyor, Kılıfı Ortaya Çıktı!
Apple , uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone SE 2 (iPhone 9) modelini önümüzdeki hafta duyurabilir.

Bilindiği üzere Apple özelinde değil, akıllı telefonlar duyurulmadan kılıfları hazırlanmış oluyor, telefon piyasaya çıktığında kılıflar da hemen satışa sunuluyor. Apple'ın bütçe dostu telefonu iPhone 9 (iPhone SE 2 olarak da tanıtılabilir) için tasarlandığı tahmin edilen bir kılıf Best Buy'da göründü. Kılıf üreticilerinin iPhone 9 kılıfını Best Buy başta olmak üzere perakendicilere göndermeye başladığı ancak 5 Nisan'a kadar gösterilmemesi gerektiğine dair talimatta bulundukları söyleniyor. Yalnız "Yeni iPhone 4.7 inç 2020" açıklamasıyla kılıf karşımızda.

Bu ne anlama geliyor? iPhone 9'un tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. 5 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden yeni iPhone'un satışa çıkacağı gün olması pek muhtemel değil; büyük olasılıkla ertesi hafta tanıtılacak. iPhone 9'un özelliklerini hatırlayacak olursak; 4.7 inç iPhone, iPhone 8 ile aynı tasarıma sahip olacak, daha hızlı A13 Bionic işlemci ve daha fazla RAM ile gelecek, biyometrik güvenlik olarak Face ID yerine Touch ID göreceğiz. Fiyat olarak, iPhone 9'un 399 dolar ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Yeni iPhone SE 2 veya iPhone 9'un Mart ayında satışa sunulması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle tedarik zincirleri sorun yaşayınca Apple'ın planları zarar gördü.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Apple iPhone 9 (iPhone SE 2) Geliyor, Kılıfı Ortaya Çıktı! - Haberler

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