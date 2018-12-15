Apple İphone'lar İçin Kendi 5g Modemlerini Üretmeyi Planlıyor

Apple
5G Modem üretimi için Qualcomm
'a bağlı kalmak istemiyor!
Apple iPhone'lar için Kendi 5G Modemlerini Üretmeyi Planlıyor.
Hiç şüphesiz mobil işlemci piyasasını Çinli teknoloji devi, Qualcomm domine ediyor. Ancak Amerika
ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından daha fazla etkilenmemek için olsa gerek; 5G mobil modemlerini kendi üretmeyi planlıyor.
Uzun yıllardır iPhone modellerinde Qualcomm ve Intel
modemlerini kullanan Apple artık kendi modemlerini oluşturma zamanın geldiğini düşünüyor.The Information yer alan bilgiye göre, Apple bu konuda ciddi şekilde çalışıyor.
Apple'ın son zamanlarda San Diego
ve Cupertino'daki iki Hücresel Modem Sistemleri Mimarı için iş ilanları yayınlandığı açıklandı. Buna ek olan başka iş ilanları da Berlin
, San Diego ve Pekin
lokasyonlarında yayımlanan modem donanımları ve firmware ile ilgili olanlar var.
Apple iPhone'lar için Kendi 5G Modemlerini Üretmeyi Planlıyor
Bildiğimiz gibi Apple ve Qualcomm'un son dönemlerdeki ilişkisi pek iç açıcı değil. Davalar bir bir ardına geliyor. Bun nedenle Apple, 2018 model iPhone'lar da Intel modemlerini kullanmayı tercih etmişti. Yine şirketin 2020 hedeflerinde ise 5G modemli iPhone'lar olduğu artık biliniyor veya tahmin ediliyor diyebiliriz.
Apple bana göre kendi yongalarını üretmek konusunda ciddi tecrübe kazandığını da söylemek gerekir. 2007'de iPhone'larda kullanılan A serisi yongaları kendi üretmişti. Günümüzde ise A12 işlemcileri performans açısından mükemmel görünüyor. 2020 hedeflerinde ayrıca MAC'lerde kullanılmak üzere ARM tabanlı SoC'leri geliştirdiğini de biliyoruz.
Dolayısıyla kendi mobil işlemcilerini ve modemlerini üretme Apple açısından beklenen bir hareket olabilir.
TNW
Intel,Qualcomm,Apple
15 Aralık 2018 Cumartesi 03:38