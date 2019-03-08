Apple İphone Onarım Politikasında Önemli Bir Değişikliğe Gidiyor

Apple
Onarım Politikasından Önemli Bir Esnekliğe Gidiyor
Apple orijinal olmayan pili değiştirir mi? Apple orijinal olmayan pilli iPhone'u tamir eder mi? Artık evet. Apple iPhone Onarım Politikasında Önemli Bir Değişikliğe Gidiyor ve Üçüncü Parti Pilleri Olan iPhone'ların Onarımına İzin Verecek.
Apple, üçüncü parti bileşenlere sahip iPhone'lara; yetkili servislerine geldiğinde her türlü hizmeti veya onarımı vermeyi reddetmek konusunda her zaman çok katı olmuştur. Şimdi, bu politikayı gevşetmiş görünüyor ve Genius Bar'larında ve uluslararası Apple yetkili servis sağlayıcılarında satış sonrası orjinal olmayan pilleri olan iPhone'ların onarım hizmeti verilmesinin önünü açıyor.
Fransız blog iGeneration dün bu gelişmeyi bildiren oldu ve MacRumors daha sonra haberi doğrulayan iç belgeler yayımladı. Bu Apple sahipleri için büyük bir kazanç. iPhone sahipleri artık cihazlarını, üçüncü taraf bir tamirhanede veya Apple markalı olmayan bataryaya sahip olduklarında bile isterlerse yetkili bir servis merkezinde tamir ettirebilecekler.
MacRumor'un raporuna göre Apple, sorunla ilgili değilse servis merkezlerine üçüncü taraf bataryayı görmezden gelmeleri talimatı veriyor.. Batarya arızalıysa, değiştirmelerine izin veriliyor.
Apple yine de logic board, mikrofonlar, ses düğmeleri ve yıldırım portları ile ilgili üçüncü parti bileşenlere hala izin vermiyor ancak küçük ama hoş bir değişiklik.
Apple, satış sonrası mantık panoları, mikrofonlar, ses düğmeleri ve yıldırım konektörleriyle iPhone'ların onarımına hala izin vermiyor olsa da, bu hoş bir değişiklik.
TNW
Apple, Üçüncü Parti Pilleri Olan iPhone'ların Onarımına İzin Verecek – Apple iPhone Onarım Politikasında Önemli Bir Değişikliğe Gidiyor.
Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com