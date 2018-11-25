Apple İphone Xr Fiyatlarını İndiriyor, Bakın Nerede?

WSJ: Apple Japonya
'da iPhone XR fiyatlarını indirecek
Apple Japonya'da yerel taşıyıcılar için sübvansiyonlar üzerinde çalışıyor ve bu sayede iPhone XR fiyatlarında indirim yapacak. The Wall Street Journal
'a göre, Apple, Japonya'daki iPhone XR için yerel taşıyıcılar için sübvansiyonlar yoluyla indirimler sağlamak istiyor. Yeni iPhone serisinin en ucuz modeli bu sayede çok daha hızlı devreye girebilir. Elbette Apple fiyat indirimlerini bazı ülkelerde çok nadir yapıyor. Bu yüzden bu indirimlerin ülkemizde de olma ihtimali çok az. Ancak Tim Cook
'un özellikle gelişmekte olan pazarlar arasında yer alan ve "kur artışı" yüzünden sıkıntı yaşanan Türkiye
'de de bunu gerçekleştirmesi bence beklenebilir.
Yine de Apple'ın iPhone XS ve iPhone XS Max ve iPhone XR üretiminde tedarik sıkıntılarından dolayı oldukça zorlandığı biliniyor. Ancak azalan satışlara bir darbe de bu durum indirebilir. Uzun yıllar boyunca pahalı telefon satmakta zorlanmayan Apple, iki yıldır istediği büyüme rakamlarını yakalayamıyor. Bu yüzden de artış satış rakamlarını açıklamaktan vazgeçtiler.
Aynı WSJ raporunda Apple'ın geçen yılki iPhone X modelini bazı pazarlar için yeniden ürettiğinden de bahsediliyor.
The Wall Street
Journal
Wall Street Jurnal Gazetesi,Japonya,Apple
25 Kasım 2018 Pazar 03:35