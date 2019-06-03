Apple iTunes'i Emekli Etmeye Hazırlanıyor

Apple
, önümüzdeki hafta WWDC'den sonra iTunes'u emekli etmeyi planlıyor
Apple oyun değiştiren uygulamayı başlatmasında bu yana 20 yıl geçti. Ancak görünen o ki şirket iTunes uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor. Bloomberg
'e göre, şirket ürünü gelecek hafta WWDC etkinliğinde emekli etmeyi planlıyor.
Gerçekçi olmak gerekirse iTunes'i emekliye ayırmak için geç bile kaldı. Zira uzunca bir süredir uygulamayı rafa kaldıracağı söyleniyordu. Tahmin edileceği üzere; Apple'ın filmler, müzik ve podcast'ler için bağımsız uygulamalarından birine geçiş yapan müşterileri için iTunes artık çok fazla bir fayda sağlamıyordu.
Bloomberg raporuna göre, kullanıcılar Apple Müzik – Apple Music uygulamasının iTunes'un ses özelliklerinin çoğuna ev sahipliği yapmasını artık bekleyebilirler.
Bu noktada iTunes'u kapatmaya yönelik bir hareket büyük oranda semboliktir. Apple ekosisteminin ateşli bir hayranı olarak; yıllardır daha iyi uygulamalar bulunduğunda bile iTunes'u haklı ve bir adım öne çıkaracak neden bulamıyorum. Aslında, Spotify
gibi üçüncü taraf servislerin ortaya çıkması zaten iTunes'u savunanların işini iyice zorlaştırdı. Bu arada Apple cihaz sahiplerinin telefonlarını ve tabletlerini iTunes kullanmadan senkronize etmelerine izin vermeye başladı.
Bu noktada, Apple'ın hareketi büyük ölçüde semboliktir, şirketin hizmetlerdeki geleceğini, sadece donanımın aksine tanıdığı bir jesttir. Donanım satışlarının kağıt üzerinde düzleşmesiyle, başka yerlerde karları artırma hamlesi beklenen bir durumdur ve bir takım sözde-yenilikçi olayların Apple'ın şimdi bir yazılım şirketi olduğu fikrinden uzaklaştırmıştır. Bazı açılardan sanki, baştan sona bir yazılım ve hizmet şirketi gibi duruyor.
Yine de, bazılarının bu hamle nedeniyle hayal kırıklığına uğradığından eminiz. Sonuçta, teknoloji dünyasında bir çok şey değişiyor. Yine de değişiklikler doğal bir evrim yayını takip ediyor: bilgisayar gerektirmeyen telefonlar, dizüstü bilgisayar ihtiyacını azaltan tabletler ve telefonlara bağımlı olmayan saatler gibi..
Basitçe söylemek gerekirse, bu adım teknoloji takip edenler için sürpriz değildir. Ayrıca, hizmeti ne zaman emekli edeceğini de tam olarak bilmiyoruz; ancak kullanıcıların fişi çekmeden önce sırayla dosyalarını almaları belki haftalar veya aylar sürecek.
Raporlar ayrıca uzun süredir ihmal edilen Posta
uygulaması da dahil olmak üzere diğer uygulamaların WWDC'de bir yükseltme için kullanıldığını gösteriyor.
Kaynak: Teknotalk.com
Bloomberg
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