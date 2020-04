Apple Kulak Üstü Kulaklıklar: Sesin Sıfır Noktası

Kaynak: Tamindir

Teknoloji devi Apple kulak üstü kulaklıklar sayesinde sesin adeta sıfır noktasını bulmak istiyor. Uzun bir süredir kulaklıklar üzerine çalışan şirket, sesin çok fazla dışarı çıkması nedeni ile oluşan sorunları bitirmek istiyor.Neredeyse her sektörde söz sahibi olmak isteyen Apple bu sefer de kulaklık modelleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Şirketin dışarıya çok fazla ses vermeyen hassas kulaklıklar üretmek istediği biliniyor. Apple kulaklıkları şimdi 3 farklı özelliğe sahip olacak. Bu özelliklerin her biri de şirketin ürünlerini kullanmak isteyen kişiler için büyük fırsat sunuyor.Apple kulak üstü kulaklıklar kişiye özel olacakApple tarafından üretilecek bu yeni kulaklık türleri ile ilgili ilk önemli özellik dışarıya neredeyse sıfır ses verecek olmaları. Seslerin oldukça az bir kısmının dışarıya çıkması nedeniyle hem doğrudan iletilen ses konusunda tasarruf sağlanacak, hem de çevredeki insanlar rahatsız edilmeyecek.Şirket tarafından üretilecek bu kulaklık modellerinde bir diğer önemli özellik ise Siri uygulamasının kullanılabilecek olması. Gelen bazı sızıntılara göre dokunmadan uzaktan sistemlere sahip olacak kulaklıklar Siri donanımıyla geliyor. Böylece uzaktan komut vermek oldukça kolaylaşacak. Siri ile ilgili detaylar muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha fazla gelecektir.Apple kulak üstü kulaklık modelleri ile ilgili beklenen bir diğer gelişme kişiye özel tasarlanacak olması. Elbette her kişi için farklı bir tasarım yapılmayacak. Bunun yerine kullanıcılar kendi kulaklık modellerini farklı tasarımlar içerisinden seçebilecek. Teknoloji devi Apple'ın yeni kulak üstü kulaklık modelleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.