Apple Mağazaları Bir Sonraki Duyuruya Kadar Kapatıldı
Geçtiğimiz gün Apple, Çin dışındaki tüm Apple Mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurmuştu. Hafta boyunca kullanıcılar
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Geçtiğimiz gün Apple , Çin dışındaki tüm Apple Mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurmuştu. Hafta boyunca kullanıcılarını bilgilendiren ABD'li şirket bu kararını değiştirdi; yeni karara göre ikinci duyuruya kadar mağazalar kapalı kalacak.
Apple'ın web sitesinde yayınlanan yeni bildirimde müşterilere "perakende mağazalarımız bir sonraki duyuruya kadar kapalı" uyarısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta coronavirüs sagınına karşı önlem alan ve aynı zamanda stoklarını korumak isteyen Apple, yeni kararında kapalı kalma süresini uzattı.
Ayrıca mağazaların kapalı kalması kararı sonucunda pek çok kullanıcı iade ve onarım prosedürleri hakkında açıklama bekliyordu. Şirket tarafından yayınlanan belgede nağazalar yeniden açıldıktan sonra iade süresinin 14 gün boyunca uzatılacağına yer verildi.
Apple son tarihi daha da uzaması gereken olası senaryo için hazırlanıyor gibi görünüyor. Küresel COVID-19 tehlikesi kesin bir bitiş tarihi olmaksızın giderek daha fazla endüstriyi etkilemeye devam etmekte. Şimdiye kadar iki çalışanında coronavirüs görülen Apple da değişen durumlara uyum sağlıyor.
Apple'ın web sitesinde yayınlanan yeni bildirimde müşterilere "perakende mağazalarımız bir sonraki duyuruya kadar kapalı" uyarısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta coronavirüs sagınına karşı önlem alan ve aynı zamanda stoklarını korumak isteyen Apple, yeni kararında kapalı kalma süresini uzattı.
Ayrıca mağazaların kapalı kalması kararı sonucunda pek çok kullanıcı iade ve onarım prosedürleri hakkında açıklama bekliyordu. Şirket tarafından yayınlanan belgede nağazalar yeniden açıldıktan sonra iade süresinin 14 gün boyunca uzatılacağına yer verildi.
Apple son tarihi daha da uzaması gereken olası senaryo için hazırlanıyor gibi görünüyor. Küresel COVID-19 tehlikesi kesin bir bitiş tarihi olmaksızın giderek daha fazla endüstriyi etkilemeye devam etmekte. Şimdiye kadar iki çalışanında coronavirüs görülen Apple da değişen durumlara uyum sağlıyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Apple, Teknoloji
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