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Apple Magic Keyboard Fiyatı Belli Oldu!

Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) için trackpad desteğine sahip Magic Keyboard modelini ülkemizde satışa sundu.

16.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:53
Apple Magic Keyboard Fiyatı Belli Oldu!
Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) için trackpad desteğine sahip Magic Keyboard modelini ülkemizde satışa sundu. İşte Apple Magic Keyboard fiyatı!

Apple Magic Keyboard Fiyatı Ne Kadar?

iPad Pro (2020) olarak da bilinen iPad Pro (Nesil 4) için satışa sunulan Magic Keyboard hem iPad Pro 11 inç hem de iPad Pro 12,9 inç varyantları için kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar Türkçe (Q), Türkçe (F), İngilizce, Almanca ve Arapça klavye dili seçeneklerinden istediğini seçebilme fırsatına sahip.

Apple Magic Keyboard fiyatı 2,699 TL olarak belirlendi. Şu aşamada stoklarda görünmeyen ürünün önümüzdeki haftalarda stoklara eklenmesini bekleyebiliriz. Apple, yeni klavyesini şu ifadelerle açıklıyor:

Yepyeni Magic Keyboard, iPad Pro için olağanüstü bir yol arkadaşı görevini görüyor. Bir iPad'de bugüne kadarki en iyi yazma deneyimini yaşatan Magic Keyboard, trackpad özelliğiyle iPadOS'te çalışmanın yepyeni yollarını sunuyor. Ayrıca, şarj özelliğine sahip bir USB-C bağlantı noktası içeriyor ve aygıtınızın hem önünü hem de arkasını koruyor. iPad Pro'nuza manyetik olarak yapışan Magic Keyboard, onu havada tutan askı modeli tasarımı sayesinde en ideal görüntüleme açısını kolayca bulmanızı sağlıyor.

Apple Magic Keyboard Özellikleri Neler?

Magic Keyboard üzerinde yer alan tuşlar arkadan aydınlatmalı bir yapıya sahip olmakla birlikte makas tipi mekanizma ile birlikte sessiz ve hassas bir yazım deneyimi sunuyor.

Klavye ve trackpad, iPadOS'in çoklu parmak hareketlerine ve imleçlere göre tam destek sunacak şekilde tasarlandı.

Değiştirilebilir açı ayarı sayesinde görüntüleme açısını ayarlamak mümkün.

Klavye üzerinde yer alan USB-C yuvası cihazı şarj edebiliyor. Bu sırada cihazın kendi konnektörü boşta kaldığı için bu alanı diğer aksesuarlar ile değerlendirebilmek mümkün oluyor.

Üstün koruma sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple, Teknoloji
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