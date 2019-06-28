28.06.2019 10:02
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Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı

Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı

APPLE'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geçti.

APPLE'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geçti.  iTuens'un başındaki isim Eddy Cue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 milyon aboneye ulaştıklarını ve Apple'ın radyo istasyonu olan Beast 1'in 10 milyonun üzerinde dinleyicisi olduğunu kaydetti. Cue'nun bu açıklamasından 7 ay önce, yani Kasım ayında Apple Müzik platformunun 56 milyon abonesi bulunuyordu.

Spotify ise dijital müzik platformda şuan ipi göğüsleyen isim. 100 milyondan fazla ücretli abonesi bulunan şirket, ücretsiz aboneler de dahil edildiğinde toplam 217 milyon aboneye sahip.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Apple , Güncel

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