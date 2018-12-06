Apple
Music Android Tabletlerden de Kullanılabilir Oldu!
Apple Music Nihayet Android Tablet Desteği Sunuyor.
Muhtemelen Apple Music'e abone olan ancak Android Tablet kullanan bir avuç kişi vardır. Ancak sebebi ne olursa olsun, abonelerinize sırtınızı çeviremezsiniz. Nitekim öyle oldu. Apple, Android Tablet Kullanıcılarına Apple Music desteğini açıkladı.
Apple Music servisi aboneleri için en yeni Apple Music Beta sürümü artık Android Tablet desteği de sunuyor. Optimize edilmiş şarkı listeleri ve sezgisel yeni arayüz artık kullanılabilir.
Apple, klasik "hamburger" menüsünü, her ikisinin de ortak özelliklere (For You gibi) erişimi hızlandıran ve daha büyük ekranlarda daha kolay erişebilmeleri için bir alt gezinme çubuğu gösteriyor.
Tablet testlerini denemeniz için Google
Groups beta test program üyesi olmanız gerekebilir.
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Apple
06 Aralık 2018 Perşembe 03:37