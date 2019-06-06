Apple
nihayet iPadOS ile iPad'e fare desteği getiriyor
Beklenen oldu ve iPadOS ile iPad'lere Mouse – Fare desteği geldi. Şimdilik, bir AssistiveTouch erişilebilirlik özelliği tabi. Apple nihayet iPadOS ile iPad'e fare desteği getiriyor…
Apple en sonunda, nihayet ne derseniz deyin, mouse desteği konusunda beklentilerini yüksek sesle getirenlerin sesini duydu. AssistiveTouch özelliği olarak Mouse desteği eklendi. Yeni iPadOS ile, iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith, geliştirici beta yayınlandığında keşfedildiği gibi; bir USB fareyi veya Apple's Magic Trackpad benzerlerini artık bağlayabileceksiniz.
En azından şimdilik, fare desteği bir AssistiveTouch erişilebilirlik özelliği olarak mevcut. İşletim sisteminin Bluetooth farelerini destekleyip desteklemediği henüz belli değil, ancak İşaretleme Aygıtları ayarlarında bir Bluetooth aygıtları bölümü olduğu görülüyor.
Sadece bu değil, benzer şekilde dokunma seçenekleri eklemeninde yolu bu şekilde açılmış olur. PArmak okuyucu cihazlar veya SD Kart ekleme gibi ek cihazlarında bu yolla eklenmesinin önü açılır.
Hello mouse support on iOS 13! It's an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0
— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 3 Haziran 2019
Kaynak: Teknotalk.com
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