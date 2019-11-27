Haberler » Güncel » Apple, Rusya'nın talebiyle Kırım haritasını değiştirdi - Haber

Apple, Rusya'nın talebiyle Kırım haritasını değiştirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermeye başladı.

27.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:56Apple, Rusya'nın talebiyle Kırım haritasını değiştirdi
ABD merkezli teknoloji şirketi , yasa dışı şekilde ilhak edilen 'ı uygulamalarında toprağı olarak göstermeye başladı.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi.
Piskarev, Apple'ın, Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini belirterek, "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi." dedi.
Duma'nın Bilgi Politikaları, Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Leonid Levin ise şirketin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Apple bu kararla, Rus pazarında konumunu korumak ve geliştirmek istediğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'dan Apple'a ait hava durumu ve harita uygulamalarına girildiğinde, Kırım ve Kırım'ın şehirleri artık Rusya toprakları olarak görünürken; Rusya dışından söz konusu uygulamalara girildiğinde Kırım ve şehirleri herhangi bir ülkenin parçası olarak görünmüyor.
Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını bir süre önce kabul etmişti.
Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde Apple'ın Rusya pazarından çekilebileceğini belirtmişti.

Apple, Kırım, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:10 Trabzon'dan Hakkari'ye gidip önce horon oynadılar sonra halay çektiler
21:10 İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücünün davasında mütalaa
21:05 "Oyun parkı" tartışması
21:02 AFAD, Arnavutluk'taki depremin merkez üssünde
21:00 TEKDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın anahtar işlemeli tablo
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
20:00 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı
19:57 Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:11 Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:12:28