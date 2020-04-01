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Apple Satın Aldığı Uygulamayı Android'ten Kaldırıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, halihazırda kullanımda olan Dark Sky isimli hava durumu uygulamasını satın alır almaz kullanımdan kaldırmayı planlıyor.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Apple Satın Aldığı Uygulamayı Android'ten Kaldırıyor
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple , halihazırda kullanımda olan Dark Sky isimli hava durumu uygulamasını satın alır almaz kullanımdan kaldırmayı planlıyor. Apple, Dark Sky uygulamasının Android üzerinde kullanılamayacağını söyledi.

Apple tarafından ürünlerinde kullanılan hava durumu uygulaması, müthiş özelliklere sahip olmamasına karşın mükemmel şekilde çalışıyordu. Günlük ve haftalık olarka tahminler sunan uygulama, piyasadaki en iyi çalışan tahmin uygulamalarından bir tanesi olarak gösteriliyordu. Uygulama mağazalarında yer alan ve en iyi alternatiflerden bir tanesi olarak gösterilen uygulamaların başında ise Dark Sky geliyordu.

Yakın zaman önce Dark Sky uygulamasını satın alan Apple, satın almanın üzerinden çok zaman geçmemişken kötü haberi verdi: Şirket yaptığı açıklama ile Dark Sky uygulamasının bundan böyle Android üzerinde kullanılamayacağını dile getirdi.

Dark Sky uygulamasının resmi blog adresi üzerinden yayınlanan duyuru yazısında, "Uygulama artık indirilemeyecek. Mevcut kullanıcılara ve abonelere hizmet 1 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek ve bu tarihten sonra uygulama kapatılacaktır. O sırada hala aktif olan abonelere ise geri ödeme yapılacaktır." denildi.

Android ve WearOS kullanıcıları için artık Dark Sky uygulamasını kullanmak mümkün değilken; iOS kullanıcıları Dark Sky'ı App Store üzerinden indirip, kullanmaya devam edebilecekler.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Apple Satın Aldığı Uygulamayı Android'ten Kaldırıyor - Haberler

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