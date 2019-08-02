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Apple Siri'nin kaydettiği sesleri insan operatörlere aktarma yöntemini askıya aldı

Apple'ın sesli komut destek sistemi Siri'nin kaydettiği kullanıcı seslerine şirketin alt yüklenicilerinin erişebildiğinin ortaya çıkmasının ardından teknoloji devi kalite kontrol amaçlı kullanılan ve "grading" olarak bilinen yöntemi durdurduğunu açıkladı

02.08.2019 16:21 Apple Siri'nin kaydettiği sesleri insan operatörlere aktarma yöntemini askıya aldı
Apple'ın sesli komut destek sistemi Siri'nin cinsel ilişki ya da gizli konuşmalar gibi kaydettiği ortam seslerine şirketin alt yüklenicilerinin erişebildiğinin ortaya çıkmasının ardından teknoloji devi, kalite kontrol amaçlı kullanılan ve "grading" olarak bilinen yöntemi durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada kullanıcılara müthiş bir Siri tecrübesi sunarken özel hayatın gizliliğine de dikkat etme konusunda kararlı oldukları vurgulandı. Açıklamada "derinlemesine bir inceleme yaparken grading uygulamasını küresel olarak askıya alıyoruz. İlaveten, bir sonraki güncellemede kullanıcılar grading programına katılıp katılmamayı tercih edebilecek" denidi.
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Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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