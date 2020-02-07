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Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak

Çin'de Apple için telefon parçaları üreten Foxconn fabrikasında koronavirüs salgını sebebiyle üretim durdurulmuştu. Şirket yetkilileri, 10 Şubat'a kadar fabrikanın kapalı kalacağını, o tarihe kadar tüm çalışanların karantinada kalması gerektiğini duyurdu.

07.02.2020 00:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:02

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın büyük bir bölümüne yayılan koronavirüs salgını sebebiyle 564 kişi hayatını kaybetmişti. Koronavirüs salgını sebebiyle büyük oranda Apple için üretim yapan, dünyanın en büyük elektronik alet üreticilerinden Foxconn'un fabrikasında üretim durduruldu.

Çinli şirket yerel hükümetin politikalarına uygun olarak, eyalet içinden gelen çalışanların 7 gün, eyalet dışından gelen çalışanların ise 14 gün karantinada kalması tavsiyesinde bulundu.

IPHONE CITY, KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİ

Hon Hai Precision Industry olarak da bilinen Foxconn, Apple'ın tasarladığı iPhone telefonların montajının yanı sıra birçok uluslararası marka için de üretim yapıyor. En büyük fabrikasının bulunduğu Henan eyaletinin Zhengzhou şehri işçiler tarafından iPhone City olarak da tanımlanıyor.

Koronavirüs salgının Çin'in sanayi üslerinden biri olan Vuhan şehrinde patlak vermesinin ardından ülkedeki üretim zinciri önemli bir darbe aldı. Dünya için önemli bir üretim üssü olan Çin'deki aksamalar dalga dalga dünya ekonomisini de etkilemeye başladı.

30 FABRİKADA 1 MİLYON ÇALIŞANI VAR

Bu yıl satışlarının yüzde 3 ile yüzde 5 arasında artmasını hedefleyen Foxconn bu oranın yüzde 1 ila 3'te kalacağını duyurdu. Öte yandan elektronik devi 2003 yılındaki SARS salgınından tecrübe kazandıklarını belirterek üretimde aksama yaşanacağı korkularını yatıştırmaya çalışıyor.

Çin'in en büyük özel sektör işvereni olan Foxconn'un ülkeye yayılmış biri Vuhan'da olmak üzere 30 civarındaki fabrikasında 1 milyondan fazla işçi çalışıyor.

Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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