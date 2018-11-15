Apple T2 Güvenlik Yongasının Başkaları Tarafından Tamir Edilmesini Engelliyor

Apple
MacBook'taki T2 Güvenlik Çipi için Sınırlı Tamir Hakkın Veriyor
Apple T2 Güvenlik Yongasının Başkaları TarafındanTamir Edilmesini Engelliyor. Apple ısrarla teknolojisinin çalınmasından den vurarak üçüncü taraf tamirlerine engel olmaya çalışıyor.
Apple dün yaptığı açıklamada, bu yılki MacBook modellerinde kullandığı yeni güvenlik çipi T2'nin; üçüncü taraf tamirlerini bir dereceye kadar önleyeceğini doğruladı.
The Verge tarafında yöneltilen bir soruya; yeni MacBook'lar için Logic Board ve Touch ID bileşenleri gibi parçaların bir üçüncü taraf tamircisi tarafından değiştirilemeyeceğini doğruladı. Böylece dizüstü bilgisayarınızı tamir ettirmek için yetkili bir Apple servis merkezini ziyaret etmeniz gerekecektir. Ancak bunun için T2 yongasının ilk kullanıldığı geçen yılki iMac Pro içinde geçerli olup olmadığı belli değil.
Parçaların Orjinalliği Yetkili Serviste Kontrol Edilecek!
Apple'ın yeni Çiplerin tamiri konusundaki kısıtlamasını gösteren belgeler geçtiğimiz aylarda Motherboard ve MacRumors haberleri ile ortaya çıkmıştı. Sadece yetkili servis merkezlerinde bulunan özel bir yazılım parçasının; değiştirilen parçaların orijinal olup olmadığını kontrol edeceğini öne sürülmüştü.
Görünen o ki Apple parçalara erişimi sınırlandırarak Kimlerin Tamir Yapabileceği konusunda daha fazla kontrole sahip olmak istiyor.
Apple'ın üçüncü taraf onarımlarını önleme sorunu, yalnızca ürünlerinin sahip olma maliyetini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda şirket ağının dışındaki servis merkezleri için de sorun yaratabilir. Değiştirme limiti bir kaç bölümden oluşuyorsa tamirat süreleri ve parça temini konusunda sıkıntılar fazlalaşabilir.
TNW
Apple
15 Kasım 2018 Perşembe 03:15