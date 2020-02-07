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Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, çalışanlarına, yayılmaya devam eden coronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe geri dönmemelerini istedi.

07.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:29Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek

'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, çalışanlarına, yayılmaya devam eden coronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe geri dönmemelerini istedi.

Konuyla ilgili haberlere göre, Foxcorn Çin'deki fabrikalarında üretimine yeniden başlayabilmek için maske üretimine geçecek.

Bloomberg'in görüp yayınladığı, şirketin çalışanlarına yolladığı notta, çalışanların Shenzhen fabrikasından uzak durmaları isteniyor ve kendilerinin "daha sonra bilgilendirileceği" belirtiliyor.

Virüs sebebiyle fabrikalarını kapatan şirketlerin sayısı arttıkça dünya genelinde hisse ve emtiaların olumsuz etkilenişinin devam edileceği de ifade edildi.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan da, Cuma günü coronavirüs saygını nedeniyle, hükümet olarak "evden çalışma" uygulamasını 16 Şubat'a kadar, bir hafta daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, Hong Kong Havalimanı'nda, anakara Çin'den gelecek tüm uçakların ayrıntılı bir şekilde, başka tüm uluslararası uçuşlara göre çok daha ciddi ayrıntılarla inceleneceği açıklandı. Buna göre, Çin'den Hong kong'a giden yolcular ayrıntılı bir taramadan geçirilip, iki hafta da karantinada tutulacak.



Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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