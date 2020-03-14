Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı
ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.
14.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:19
ABD merkezli teknoloji devi Apple , dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye 'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Apple, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Ekonomi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Ekonomi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı