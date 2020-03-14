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Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.

14.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:19
Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı
ABD merkezli teknoloji devi Apple , dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye 'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Apple, Ekonomi

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