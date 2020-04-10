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Apple TV+'da Bazı Orijinal Film ve Diziler Ücretsiz Oldu!

HBO, Comcast ve diğer kaynaklardan bazı ücretsiz içeriklere zaten ulaşıyor olabilirsiniz ancak yine de Apple TV+'ya da bir göz atmanızda fayda var.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Apple TV+'da Bazı Orijinal Film ve Diziler Ücretsiz Oldu!
HBO, Comcast ve diğer kaynaklardan bazı ücretsiz içeriklere zaten ulaşıyor olabilirsiniz ancak yine de Apple TV+'ya da bir göz atmanızda fayda var. Çünkü Apple TV+ kütüphanesindeki bazı film ve diziler artık ücretsiz.

Eğer Apple TV uygulamasına sahip bir cihazınız varsa, ücretsiz olarak izleyebileceğiniz dizi ve filmlerle ilgili detaylara Apple'ın internet sitesinden göz atabilirsiniz.

Apple TV+'da ücretsiz olarak sunulan yapımlar şu şekilde;

Diziler: Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson

Filmler: The Elephant Queen

Çizgi Filmler + Özel Yapımlar: Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter

Hey! Huge news! @AppleTVPlus has made several of their shows FREE TO WATCH, including our show Little America! Go to https://t.co/Bd9x7ie9pj and get that free content!
— Emily V Gordon (@emilyvgordon) April 10, 2020

HBO ve Epix içeriklerinden oluşan 'Free for Everyone (Herkes için Ücretsiz)' sekmesi, uygulamayı açtığınızda hemen sağ tarafta karşınıza çıkacak. Ücretsiz yapımlar arasında 'The Morning Show' ve 'Mythic Quest: Raven's Banquet' gibi popüler içerikler yer almıyor ancak herşeyin ücretsiz olmasını da bekleyemeyiz elbette.

Ayrıca Apple TV uygulamasının artık diğer birçok platformda daha kullanılabilir olduğunu hatırlatalım. Windows ve Android'de halen kullanılamıyor olsa da, uygulamayı Apple cihazlarının dışında Samsung ya da LG TV'lerinden, Roku cihazlarından ve Amazon Fire TV üzerinden de kullanabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Comcast, Apple, TV, Teknoloji
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