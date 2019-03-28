Apple
'ın Beklenen Keynote Etkinliği Düzenlendi!
Apple TV+, News+ ve Apple Card, Etkinlikte Duyurulanlar!
Apple beklenen en son özel etkinliğini düzenledi ve Apple'ın yeni bir donanıma gerek duymadan iyi bir gösteri yapamayacağını düşünenler bir anlamda çok fena yanıldı. Yeni bir kredi kartı ve oyun abonelik hizmeti ile birlikte Haber ve TV servislerinde yapılan güncellemeler dahil, bir dizi yeni uygulamaları resmen tanıtılmış oldu.
İşte Apple'ın yeni yazılım dalgası hakkında bilmeniz gereken her şeyin kısa bir listesi.
Apple News+
Gösteride ortaya çıkan ilk büyük gelişme, Apple News uygulamasında yapılan ciddi bir yükseltme oldu. Temel olarak Haberler aynı şekilde kalırken; Apple News+ kullanıcılara aralarında 300'den fazla dergi de dahil olmak üzere belirli yayıncıların geçmiş sayılarını okuma imkanı sunuyor.
News + ayrıca, okuyucunun kişisel olarak küratörlüğünü yaptığı makalelerin bir bölümünü sunar ancak;
"Apple okurların ne okuduğunu bilmeyeceğini ve reklam verenlerin kullanıcı okurlarını izlemelerine izin vermeyeceğini vurguladı."
Aslında bakarsanız Apple'ın geçen sene satın aldığı dergi aboneli hizmeti Texture ile neler yaptığını şimdi biliyoruz. News + aldındaki dergilerin listesine bakarsak bunu daha iyi anlıyoruz. The Atlantic
, Esquire
, Vogue
, National Geographic, ve diğerleri. Tüm bu dergilerine ek olarak, Apple Wall Street Journal
, Los Angeles Times
ve The Star
dahil olmak üzere Haber rotasyonuna bir kaç gazete de eklemiş oluyor.
Tanıtımda fiyat bilgisinin tek açıklandığı servis News + oldu. Aylık abonelik 9.99 dolar. 6 kişiye kadar aile üyesi tek bir aboneliği kullanabiliyor olacak. Apple aile içinde aynı dergiye yapılacak aboneliğin çok pahalıya mal olacağını anlamış. Google
News+ önümüzdeki hafta ABD
ve Kanada
'da hizmete giriyor. Avustralya
ve İngiltere
sonbaharda başlayacak.
Apple Card
Apple, New York
, Chicago ve Portland
'daki toplu taşıma araçlarına dahil edilmesi de dahil olmak üzere, Apple Pay
'e yapılan yükseltmeleri tanıtarak gösterinin finansal kısmına öncülük etti. Ancak bu daha ilginç olanı Apple, kendi adıyla uygun olan Apple Card adlı kendi kredi kartını duyurdu.
Apple Card , tamamen Apple Cüzdan uygulamasında çalışacak şekilde tasarlanmış, ancak ilgilenen kullanıcılar titanyumdan üretilmiş fiziksel bir sürüm elde edebilirler. Apple, kart sahibi olmanın en kötü yönlerinden bazılarını değiştirmeyi hedefliyor. Daha net ödeme takibi, anlaşılması kolay bir ödül programı ve daha az faiz ve komisyon ücreti.
Apple Arcade
Arcade, Google'ın vaat ettiği Stadia'ya benzerlik gösteriyor zira, Apple tüm cihazlarında tutarlı olacak ve oyuncuların bir cihazda bıraktığı yerden diğerinden devam edebilecekleri bir sistem getiriyor. Ancak Apple oyunlarının çevrimdışı oynanabileceğini ve şirketin kabul etmediğiniz hiçbir veri toplamayacağını vurguladı.
Şu an bilinmeyen şey ise bu hizmetin kullanıcılara kaça mal olacağı. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Apple Arcade Nedir?
Apple TV+
Apple TV servisine ilk olarak birkaç güncelleme getirdi. Roku ve Fire TV gibi Apple'a air olmayan cihazlarda buna dahil. Hulu ve Amazon
Prime'da dahil olmak üzere tüm kanalları Apple TV'ye getirmek için çeşitli yayıncılarla ortaklık kuruyor.
Ancak beklenen haber Apple TV+ oldu. Apple TV + Netflix rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Reklamsız ve yeni orijinal showlar ile dolu olacak. TV için özel olarak yapacağı showlar için Steven Spielberg
, Oprah ve Big Bird gibi tanıdık isimleri sahneye çıkardı.
Apple TV + Sonbaharda başlıyor ve 100'den fazla ülkede aynı anda kullanıma sunulacak. Fiyat derseniz şimdilik o da belli değil.
Apple TV+, News+ ve Apple Card
TV, Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com