Apple Tv Plus ve Apple Tv Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar?

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Yeni Video Akış Hizmetini Duyurdu, Apple TV
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Apple TV Plus ve Apple TV Uygulaması Nedir? Ne işe yarar?
Apple beklenen yazılım odaklı Keynote 2019 etkinliğini gerçekleştirdi. Duyurulanlar arasında Apple TV+, News+ ve Apple Card gibi bir dizi yenilikler var.
Yazılım odaklı etkinlikte duyurulan bazı paketlerden birisi Apple TV PLUS oldu. Bu hizmet aslında orijinal Apple yapımlarının bulunduğu bir abonelik hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Netflix ve Amazon
Prime Video'dan farklı olarak lisanslı şovlar dışındaki içeriklerin arka kataloglarına ulaşamazsınız.
Burada bir kafa karışıklığı olabilir. Şöyle açıklamak lazım, Apple TV PLUS ayrı ve bağımsız bir uygulama değil. Sadece Apple içeriklerinin olacağı bir platform. Peki bu şekilde nasıl Netflix'e rakip olacak derseniz?
Cevabı da Apple TV Plus Uygulamasında yatıyor. Zira önümüzdeki aylarda daha fazla cihaza genişleyecek olan Apple TV Plus App – Apple TV Plus Uygulamasını kullanarak bu işi yapacaksınız.
Mayıs ayından başlayarak, Apple TV uygulaması ek ödemeli abonelikler sunacak ve sizi bir üçüncü taraf video servisine göndermeden Apple'ın HBO gibi ortaklarından bazı şovlar ve filmler yayınlayabilecek.
Bunların hepsi Apple TV'den ayrı bir üründür. Biraz kafa karıştırıcı değil mi?
Apple işte tüm farklı abonelikler için ödemeyi kolaylaştırmak içinde Apple Card adında bir kredi kartı duyurdu.
Tüm bu TV materyalleri nasıl bir araya geliyor elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım!
APPLE TV PLUS NEDİR?
Apple TV Plus, Apple'ın büyüyen orijinal TV şovları ve filmleri listesini içeren bir video abonelik hizmetidir. Bu sonbahar başladığında, Apple TV Plus bu içeriği izlemenin özel bir yolu olacak. Buna ek olarak Apple, Netflix'in en iyi şovlarına eşit şekilde rekabet edebilecek programlar üretmek için çalışan; bir dizi yıldızlarla dolu yetenek listesi oluşturmak için çok büyük paralara harcadı. Oprah bile gemide.
Ancak Apple TV Plus, kendi uygulaması veya ayrı bir deneyim değildir. Aslında iOS, Mac
ve diğer platformlardaki Apple TV uygulamasıyla erişilebilir bir hizmet. Büyük olasılıkla TV uygulamasının kendine ait bir sekmesine veya bölümüne sahip olacak, ancak Apple bugünkü etkinlikte bu konudaki özelliklere girmedi – ve Apple TV Plus'taki web sitesi bu detaylara son derece açık. Elimizdeki şimdilik en iyi şey, bugünün açılış konuşmasında gösterilen Apple TV Plus'ın kısa bir gösterimi şimdilik.
Hizmet reklamsız ve Apple bu hizmeti 100 ülkede aynı anda devreye almak istiyor.
Apple TV PLUS NE DEĞİLDİR?
Bir kere tam olarak bir Netflix ve Amazon Prime Video Rakibi Değildir: Peter Kafka'nın Recode'da doğru bir şekilde öngördüğü gibi; Apple (henüz) orijinalleri ve lisanslı programlamayı rakipleri gibi bir araya getiren tam bir yayın hizmeti kurmuyor. Netflix veya Prime Video'da yaptığımız gibi sınırsızca kaydırılacak kadar daha eski şeyler yok. Apple, geçmişte gördüğümüz hiçbir Hollywood
filminden bu platformda bahsetmek istemedi. Belki henüz yok ama ileride ne olur bilemiyoruz.Android ve Windows'ta yok: Bir kaç platform için (Fire TV'de dahil) bir TV Uygulaması duyurmasına rağmen, Apple bu hizmetin ve orijinal içeriklerin Android veya Windows'ta kullanılabileceğini dair hiç bir somut kanıt göstermedi. Şirket, bu yüksek profilli şovları mümkün olduğu kadar büyük bir kitleye ulaşılabilir kılmayı umuyorsa, bu çok büyük bir açık .Bu platformlar için yerel uygulamalar, en azından şu andaki tanıtım kartlarında görünmüyor.Web'te yok: Aynı durum web tarayıcıları içinde geçerli. Apple TV Plus'ı Chrome
, Firefox
veya Microsoft
Edge gibi popüler masaüstü tarayıcıları üzerinden yayınlamanın bir yolundan bahsedilmedi.
Apple TV Plus Ne Zaman İzlenmeye Başlayabilir?
Apple'ın açıklamasına göre hizmet bu sonbaharda sunulacak ve fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilgisi o zaman paylaşılacak. Apple TV Plus'ın ayda ne kadara mal olacağı veya indirimi şirketin diğer hizmetleriyle birlikte paketleyebilecek olup olmadığınızı henüz bu yüzden bilmiyoruz.
APPLE TV UYGULAMASI NEDİR?
Apple TV Uygulaması ilk olarak Ekim 2016'da açıklandı. O zaman için dördüncü nesil Apple TV ve iOS cihazlarında kullanıma sunuldu. Apple, uygulamayı modern bir TV rehberi olarak konumlandırdı: İzlenecek programlarla ilgili öneriler bulmak için hepsi bir arada olan bir merkez gibi. "Şimdi İzleyin" sekmesi kendi zevklerinize uygun kişiselleştirilmiş seçimler sunar ve birçok farklı popüler video abonelik uygulamasından yararlanır.
Apple TV uygulaması ayrıca yakın oyunlar için canlı skorlar ve bildirimler sunan bir spor bileşenine sahiptir. Son olarak, iTunes TV şovunuza ve film satın alımlarınıza veya kiralamanıza kolayca erişmenizi sağlar. Mayıs ayından itibaren, TV uygulaması Apple TV'deki aynı film ve TV şovu dijital satın alımlarında gidilecek yer haline gelecektir.
APPLE TV UYGULAMASININ KULLANIMI PARALI MI?
Hayır. Apple TV Plus veya bir Apple TV Kanalı aboneliği için ödeme yapmadığınız sürece (ve hiçbiri henüz mevcut değildir), TV uygulamasının kendisi tamamen ücretsizdir.
APPLE TV KANALLARI NELERDİR?
Apple yakında Amazon'un Prime Video Kanalları ile yaptıklarına benzer isteğe bağlı eklenti abonelikleri sunacak. Apple hesabınızı kullanarak HBO, Showtime ve diğer hizmetler için ödeme yapabileceksiniz. Artık, iOS'daki bu ağlara ve ilgili Apple TV uygulamalarından zaten abone olabilirsiniz, ancak bunu Apple'ın yeni TV uygulaması yöntemiyle yapmanın yararları vardır.
Birincisi, Apple TV Kanallarınıza erişimi altı adede kadar aile üyesiyle paylaşabilirsiniz.İkincisi, birkaç farklı uygulamadaki bu Kanallardan içerik izlemek zorunda kalmak yerine, her şey TV uygulamasının içinde görüntülenebilecek.Son olarak, çevrimdışı görüntüleme için gösterileri cihazlarınıza indirebileceksiniz.
Apple, sunmayı planladığı bir Apple TV Kanalları slayt gösterisi gösterdi. İşin içinde sektörün önde gelenleri var.
Acorn TVBritBoxCBS All AccessCinemaxCollegeHumor's DropoutEpixEros NowHBOLifetime Movie ClubMubiMTV Hits Nickelodeon
HitsNogginPBS LivingShowtimeShudderSmithsonian Channel PlusStarzSundance NowTastemade Up
Faith and FamilyUrban Movie Channel
Garip bir karışım, ama en azından Apple'ı Amazon'la aynı seviyeye getiriyor. TV şovlarını yukarıdaki hizmetlerin herhangi birinden seviyorsanız, bu içeriği doğrudan Apple TV uygulamasının içinden izleyebileceksiniz. Ayrıca Apple, tüm Apple TV Kanalları için üst düzey görüntü ve ses kalitesi sunacağını söylüyor. Bunu çevrimdışı görüntüleme için içerik indirme seçeneğiyle birleştirin; neden insanların aboneliklerini Kanallar aracılığıyla kullanmaya başlamak istediklerini görebilirsiniz.
Apple TV kanalları için bir ücretlendirmeden henüz bahsedilmedi. Şirket şimdilik bu konuya girmek istemiyor.
APPLE TV UYGULAMASINI NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM?
Şu anda, Apple TV uygulaması Apple TV alıcı kutularında (dördüncü nesil ve Apple TV 4K) ve iPhone, iPad ve iPod touch'ta mevcuttur. Ancak bugünkü etkinlikte Apple, TV uygulamasının bu sonbaharda Mac'e gideceğini söyledi. Ek olarak, şirket TV uygulamasını bu baharda Samsung
akıllı TV'lerine ve Vizio, Sony
, LG ve diğerlerine ait TV'leri "gelecekte" getireceğini doğruladı. Roku ve Amazon'un Fire TV cihazları da uygulamayı "gelecekte" alacak.
TheVerge
Amazon, Apple, TV, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com