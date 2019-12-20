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Apple uydu bağlantısına yönelik gizli çalışmalar yapıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, cihazlarına doğrudan veri transferi için uydu kullanımına yönelik çalışmalar yaptığı öne sürülüyor.

20.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:24 Apple uydu bağlantısına yönelik gizli çalışmalar yapıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi 'ın, cihazlarına doğrudan veri transferi için uydu kullanımına yönelik çalışmalar yaptığı öne sürülüyor.

Techcrunch'ın haberinde, Apple'ın söz konusu uydu çalışmalarına eski uzay mühendislerinin öncülük ettiği ve kablosuz teknoloji sektöründen yetkililerin yer aldığı iddia edilirken, projenin henüz başında olunduğu ve gelecek beş yıl içinde bir sonuç elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Kaynaklara dayandırılan haberde, veri transferi dışında uyduların Apple cihazlarının konum takibi hizmetlerini geliştirebileceği ve bunun da haritalar hizmetinin kalitesini artırabileceğine dikkat çekildi.

Şirketin iPhone ve diğer tüketici ürünlerine veri transferi için bünyesine yazılım, donanım ve uzay mühendisleri katmak istediği belirtildi. Techcrunch'da yer alan haber, "projenin hala durdurulabileceğinin" altını çizerken, Apple CEO'su Tim Cook'un ise uydu teknolojisini şirketin önceliği haline getirdiği vurgulanıyor.

Apple'ın uydu teknolojilerine yönelik araştırmalarını ilk kez 2017'de Bloomberg duyurmuş ve Pekin'le gelişmekte olan ülkelere internet erişimini artırmak için görüşmeler yaptığını öne sürmüştü.



Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

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