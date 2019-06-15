Apple
ve Google
destekli cihazların uyum içinde çalışamayacağını kim söyledi?
Android Telefonunuz iOS Cihazlarında artık Google Oturumu Açtırabilir. Apple ev Google bu konuda birlikte çalışıyor. Android Telefonla iOS Cihazlarında Google Oturumu Açma artık mümkün.
Android telefonunuz da artık iOS cihazlarında Google oturum açmalarının doğrulaması olarak kullanmak için yeni eklenen güvenlik anahtarı işlevlerinden yararlanıyor. Google'ın Smart Lock uygulamasının iPad'inizde veya iPhone'unuzda yüklü olması ve hesabınızda 2 Adımlı Doğrulamanın etkinleştirilmiş olması durumunda; diğer platformdaki oturum açmayı aydınlatmak için Android donanımınızdaki ses kısma düğmesini basılı tutabilirsiniz (istendiğinde tabiki).
Biraz garip kaçabilir. iOS cihazında oturum açmak için Android telefonu kullanmak garip kaçabilir ancak bunu talep eden çok fazla insan var. Google ayrıca, telefonunuzu kaybetmeniz durumunda yedek bir fiziksel güvenlik anahtarına sahip olmanın akıllıca bir fikir olacağını konusunda da sizi uyarıyor.
Bu, özellikle çok sayıda cihaza ihtiyaç duyduğunuz kurumsal bir ortamdaysanız; hayati verilerden ödün vermeyen bilgisayar korsanları hakkında çok fazla endişelenmenize gerek kalmayacağından sizin için yararlı olabilir. Ayrıca, güvenliğin bir kenara itilmesinden endişe duymadan platformları evde karıştırmanıza yardımcı olabilir. Android Telefonunuz iOS Cihazlarında artık Google Oturumu Açtırabilir.
Android Telefonla iOS Cihazlarında Google Oturumu Açma Artık Mümkün.