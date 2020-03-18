Apple Yeni iPad Modelleri ile Karşımıza Çıkmaya Hazırlanıyor!
Apple tarafından yanlışlıkla yapıldığı düşünülen bir hata, resmi internet sitesinde dört adet yeni iPad Pro modelini ortaya çıkardı.
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Apple tarafından yanlışlıkla yapıldığı düşünülen bir hata, resmi internet sitesinde dört adet yeni iPad Pro modelini ortaya çıkardı.
Dört Yeni iPad Pro (2020) Tanıtılabilir
Covid-19 kaynaklı gecikmelerin olmaması durumunda bu ayın sonlarında yeni bir Apple etkinliği bekleniyor. Bu etkinliğin fiziki ortamda yapılması beklenmese de çevrim içi yayınlar aracılığı ile yapılabilir.
Bu etkinlikte yeni iPad Pro modelleri ile tanışmayı bekliyorduk ve şimdi buna yönelik yeni kanıtlar ile karşı karşıyayız.
Apple'ın resmi internet sitesindeki Çince sürüm kısa süreli de olsa dört yeni iPad Pro modelini listeledi. iPad kullanım kılavuzu sekmesinde ortaya çıkan modellerin görüntülerine, özelliklerine ya da fiyatına ulaşmak mümkün olmadı. Yine de şirketin planları hakkında önemli detayları bizlere sunmuş oldu.
Aslında baktığımızda bu dört modelin birbirinden farklı modeller olmasını beklemiyoruz.
Nitekim modellerin iki tanesi 11 inç boyutunda, iki tanesi ise 12.9 inç boyutunda. Modellerin konumlandırması ise muhtemelen şu şekilde olacaktır:
iPad Pro (2020) 11" Wi-FiiPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + HücreseliPad Pro (2020) 12.9" Wi-FiiPad Pro (2020) 12.9" Wi-Fi + Hücresel
Tüm bunlara ek olarak yeni modellerle ne zaman karşılaşacağımızdan pek de emin değiliz. Covid-19 pek çok ertelemeye yol açtı. Buna karşın Apple'ın yeni modelleri hazır gibi gözüküyor ve her an tanıtılabilirler. Gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.
Dört Yeni iPad Pro (2020) Tanıtılabilir
Covid-19 kaynaklı gecikmelerin olmaması durumunda bu ayın sonlarında yeni bir Apple etkinliği bekleniyor. Bu etkinliğin fiziki ortamda yapılması beklenmese de çevrim içi yayınlar aracılığı ile yapılabilir.
Bu etkinlikte yeni iPad Pro modelleri ile tanışmayı bekliyorduk ve şimdi buna yönelik yeni kanıtlar ile karşı karşıyayız.
Apple'ın resmi internet sitesindeki Çince sürüm kısa süreli de olsa dört yeni iPad Pro modelini listeledi. iPad kullanım kılavuzu sekmesinde ortaya çıkan modellerin görüntülerine, özelliklerine ya da fiyatına ulaşmak mümkün olmadı. Yine de şirketin planları hakkında önemli detayları bizlere sunmuş oldu.
Aslında baktığımızda bu dört modelin birbirinden farklı modeller olmasını beklemiyoruz.
Nitekim modellerin iki tanesi 11 inç boyutunda, iki tanesi ise 12.9 inç boyutunda. Modellerin konumlandırması ise muhtemelen şu şekilde olacaktır:
iPad Pro (2020) 11" Wi-FiiPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + HücreseliPad Pro (2020) 12.9" Wi-FiiPad Pro (2020) 12.9" Wi-Fi + Hücresel
Tüm bunlara ek olarak yeni modellerle ne zaman karşılaşacağımızdan pek de emin değiliz. Covid-19 pek çok ertelemeye yol açtı. Buna karşın Apple'ın yeni modelleri hazır gibi gözüküyor ve her an tanıtılabilirler. Gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Koronavirüs, Apple, Teknoloji
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