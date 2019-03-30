Apple Yeni Macbook'lardaki Klavye Sorununu Kabul Etti

Apple
yeni Macbook
'larda rapor edilen klavye sorununu kabul etti
Apple Yeni Macbook'lardaki Klavye Sorunu şirket tarafından biliniyor. Bununla birlikte sistematik bir sorun olduğu da söylenmiyor. Yani şansınıza çıkabilir demek!
Apple daha önce de şikayet edilen Macbook klavyelerindeki sorunları gidermek için en son seride silikon membran kullandı. Ancak bu silikon membranlar ne kadar verimli çalışıyor? Görünüşe göre Apple'ın istediği kadar değil.
Bir Apple sözcüsünün devam eden sorunları rapor eden Wall Street Journal
raporuna cevap olarak, şirketin kelebek klavyelerinde "çok az sayıda kullanıcının" yaşadığı klavye sorununun farkında olduklarını ve bu sorunlar nedeniyle "üzgün olduğunu" söyledi.
Bununla birlikte bunun sistematik bir kusur olduğunu da söylemedi. Macbook Air ve Macbook Pro kullanıcılarının klavyelerinde bir sorun çıkması durumunda destek almalarının yerinde olacağını anlıyoruz.
iFixit ve Simple Mac gibi kendi alanında uzman firmalar ise Apple gibi düşünmüyor. Zira Kelebek Klavye Sisteminin (çok ince fakat sağlam tuşlara izin veren) doğal olarak kırılgan olduğuna ve en küçük miktardaki toz kir veya pislik birikiminde mekanizmanın sıkışabileceğine inanıyorlar. Ayrıca zayıf yayların onları kırılmaya yatkın hale getirmesinin mümkün olduklarını söylüyorlar.
Üçüncü nesil bir klavyeye sahip bir Macbook hala garanti kapsamında olsa da garantisi geçmiş kullanıcıların kronik bir sorun olduğunun kabul edilmesini beklemeleri gerekecek. Bu gerçekten can sıkıcı bir durum.
Apple'ın da bu konuda özel bir onarım programı hazırlayacağının garantisi yok!
Tam olarak Apple Yeni Macbook'lardaki Klavye Sorunu ne kadar kullanıcıyı etkiledi bu bilinmemekle birlikte; Apple'ın daha ince bir tasarım adına güvenilirliği tehlikeye attığına inanan kullanıcı sayısı çok. Apple Yeni Macbook'lardaki Klavye Sorunu şimdiden sıkıntı yaratmaya başladı. Wall Street
Journal
Wall Street Jurnal Gazetesi, Macbook, Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com