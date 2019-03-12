Aqua Rugby Oyuncularına Milli Görev

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Aqua Rugby Warriors'ın oyuncuları Emirhan Bilek ve Burak Özkan U18 milli takımına davet edildi.Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın son iki yılının şampiyon takımı Aqua Rugby Warriors'ın oyuncuları Emirhan Bilek ve Burak Özkan U18 milli takımına davet edildi. Türkiye U18 Erkek Ragbi Milli Takımı Avrupa Ragbi Federasyonu tarafınca düzenlenecek olan Avrupa Yedili Ragbi Erkek U18 Trofesi hazırlıklarını Samsun'un Çarşamba ilçesindeki kamp merkezinde yapıyor.Yaş statüsü gereği milli takıma giremeyen takım kaptanı İsmail Yiğit Küççük, milli takıma çağırılan takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Küççük "Takım arkadaşlarım ile turnuvada büyük bir mücadele verdik. Hem Emirhan hem de Burak milli takıma seçilmeyi hak etti. Geçtiğimiz yıl Emirhan ile birlikte milli formayı giyerek hem takımımızı hem de ülkemizi gururlandırmıştık. Bu yıl ile formamı takım arkadaşım Burak'a bıraktım. Her ikisi de takımımız ve ülkemiz adına büyük mücadele vereceklerdir. Haziran ayında yapılacak Avrupa Yedili Ragbi Erkek U18 Trofesi'nde milli takımımız ile başarıya ulaşacaklarına inanıyorum" dedi.Milli takıma seçilen Burak Özkan'ın babası Mehmet Emin Özkan ise "Oğlum Burak Özkan'ın milli takım kampına davet edilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Öncelikle ragbi sporunu gençlere sevdiren Aqua Rugby Warriors antrenörü Emin hocaya teşekkür etmek istiyorum. Oğlumun hem takımını hem Eskişehir'i en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor başarılar diliyorum" diye konuştu.Türkiye U18 Erkek Ragbi Milli Takımı, Avrupa Yedili Ragbi Erkek U18 Trofesi'nde C grubunda mücadele edecek. 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde oynanması beklenen Avrupa Yedili Ragbi Erkek U18 Trofesi'nin hangi ülkede yapılacağı ise henüz belli değil. - ESKİŞEHİR