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Aquaman 2 Filmi

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24.08.2019 15:53 Aquaman 2 Filmi
Aquaman'in devamı niteliği taşıyan devam filminin yönetmenliğini Jamew Wan üstlenirken başrollerinde ise yine Jason Momoa, Amber Heard ve Yayha Abdul-Mateen II'nun yer alması bekleniyor.


Yönetmen: James Wan
Senaryo: David Leslie Johnson, Paul Norris, Mort Weisinger
Oyuncular: Amber Heard, Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Aquaman 2
Yapımcı Firma: DC Entertainment
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.12.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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