Aquaman 2 Filmi

Aquaman'in devamı niteliği taşıyan devam film
inin yönetmenliğini Jamew Wan üstlenirken başrollerinde ise yine Jason Momoa, Amber Heard ve Yayha Abdul-Mateen II'nun yer alması bekleniyor.Yönetmen:
James WanSenaryo:
David Leslie Johnson, Paul Norris, Mort WeisingerOyuncular:
Amber Heard, Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen IIFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Aquaman 2Yapımcı Firma:
DC EntertainmentYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
16.12.2022Aquaman 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.