Aquapark alanı 30 Ağustos'ta halkın hizmetine açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eski aquapark alanının 30 Ağustos'ta halkın kullanımına açılacağını duyurdu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yıllar önce yaklaşık 20 milyon TL gibi bir bütçe harcanarak yaptırılan, geçtiğimiz yıllarda ise mahkeme kararı ile yıkımı gerçekleştirilen ve bugün atıl bir vaziyette bulunan aquaparkın bulunduğu yer, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla halkın kullanıma açılacak. Uzun yıllar boş bir vaziyette bırakılan aquapark, daha işlevsel bir proje sayesinde Mersinlilerin hizmetinde olacak.



"Çözülecek sorun çözülememiş, 20 küsur milyon TL sokağa atılmış"



Aquaparkın bulunduğu alanın kıyı kanuna aykırı bir biçimde yapıldığından ve 20 küsur milyon TL'nin heba edildiğinden bahseden Seçer, "Daha önce bir kısır çekişme yüzünden 20 küsur milyon TL yerle yeksan olmuş. Ben buna bozulurum, ben buna sinirlenirim. Kıyı kanuna aykırı bir yapılaşma olmuş. Aman Allah'ım eşek kaçmış palan düşmüş. Çözülecek sorun çözülememiş. İnatlaşılmış ve 20 küsur milyon TL sokağa atılmış. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Oranın aquapark olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması yönünde tahsisi alınmış. Aquapark ortadan kalkınca tahsisin gerekçesi de ortadan kalkmış. Ama tahsis büyükşehire yapılmış" dedi.



"30 Ağustos'ta açıyoruz"



Daha önceki yönetimin yıkım çalışmalarını tamamlamasının ardından bazı girişimlerde bulunduğunu fakat devamının getirilmediğini vurgulayan Seçer, "Daha önceki yönetim çalışmalarını sürdürmüş. Yıkımı yapmış ama daha sonra buralara bir şeyler yapalım diye bir girişim olmuş. Şu kadar para harcanmış, o da devam etmemiş. O da akamete uğramış. Geldik baktık, zaten bir 20 küsur milyon TL gitmiş. Daha önce de bazı çalışmalar yapılmış. Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Hukuki boyutunu tabi ki



araştırdım. Buraya biz üzerinde herhangi bir ticari alan olmadan, bunun da altını çiziyorum benim orada derdim kafeleri yapayım, lokantaları yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım değil. Toplam alanın yüzde 3 miktarına kadar orada halk plajı düşünüyoruz. Ayrı bir bedel ile girmeyecek insanlar. Bir para ödeyip girmeyecek oraya ya da ödeyeceklerse de çok sembolik olacak. Duşunu, kabinini, vatandaş gelsin orada kullansın" ifadelerini kullandı.



"Hummalı bir çalışmaya girdik"



Büyükşehir Belediyesi olarak, şu anda alanda var olan kötü durumu ortadan kaldırmak ve yeşillendirip, peyzajını tamamladıktan sonra vatandaşların kullanımına açmak için hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Seçer, "Tamamen o mezbelelik ortamı ortadan kaldırmak için son derece iyi niyetli bir girişim benim yaptığım. Vatandaşın söylediğini söylüyorum, 'akşam hava karardıktan sonra oraya gidin' diyor. Her türlü şeytanlık, melanet, kötülük var. Uyuşturucu müptelaları orada. Şimdi oradaki bu rezaletin uzamaması için 30 Ağustos'ta açılmak üzere biz hummalı bir çalışmaya girdik. Orayı yeşillendirip, peyzajını yapıyoruz. Bitkilerini dikeceğiz, hemen o plajı bir düzene koyacağız. Çok büyük maliyetli binalar da değil. 3-5 tane ahşaptan, dokuya uyumlu çay ocakları yapacağız. Halkın kullanımına açacağız. 5-10 tane de shuttle koyacağız, araç koyacağız hemen Balıkçı Barınağının o köşesine, ana caddeye, kesişen noktaya. Vatandaş geliyor, aracı yok, gereci yok. Dolmuştan inmiş, otobüsten inmiş. O shuttlelar 5'er kişi, 6'şar kişilik olarak, bedava servis yapsın. Neden? Orayı canlandıralım, orayı asayişi berkemal edelim" diye konuştu.



"Herkesin huzurunda Başkan Gültak'ın da desteğini istiyorum"



Aquaparkın bulunduğu alanı canlandırmak ve oradaki asayişi sağlamak istediklerini dile getiren Seçer, "2013'te oranın tahsisi bitmiş. Allah'ın bir kulu da gidip müracaat edip, tahsisini yapmamış. Geçen gün orada denetim yaptık. Orada gemi restoranlar var. Arkadaşlara söyledik, bu denizi kirletmeyin diye. Işıklarını, kameralarını, temizliğini yaptırdık. Orada incik boncuk satıyorlarmış onun da alt yapısını yapalım dedim. Gelsin Toroslar'dan, Akdeniz'den yoksul yurttaş, orada bir gününü çocukları ile geçirebileceği ucuz, huzurlu bir ortam elde etsin. Bir metre kare gelir getirici bir şey olmayacak. Herkesin huzurunda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da desteğini istiyorum. Çok büyük bir proje ve ben bunu etap etap yapacağım. Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın oraya kadar. Daha önce bir proje yapıldı. Kışla, eski Çamlıbel Limanı, Orduevi gibi bölümleri kapsayan. Orduevi orayı tel ile çevirmiş, yasalara aykırı ve belki bu konuda girişim yapacağız. Bizim elimiz armut toplamıyor, bu ülkede yasalar ile yönetiliyoruz. Ben baktım geçen gün denizin içine kadar çevrilmiş. Kıyı kanunu var ordu da olsan çeviremezsin. Orası orduevi, halka açmak lazım. Bu konuda geniş bir çalışmam var ve bana da destek olun. Gerekirse ortak proje yapalım. O bölgeyi Tevfik Sırrı Gür Standı'ndan Çamlıbel'in tümünü kapsayacak geniş bir yapılanma yapalım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA