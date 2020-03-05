Aquarela Filmi

Aquarela isimli belgeselin başrolünde izlediğimiz şey, dünyanın en özel ve değerli maddesi. Hayır değerli bir taş değil, en berrak haliyle su. Su ile etkileşim halinde deneyimlenebilecek tüm hisleri film
e çekmek istediğini belirten yönetmen Victor Kossakovsky'nin belgeselinde, 96 kare çekilmiş muhteşem görüntülerle suyun güzelliğine, huzur vericiliğine, canlandırıcı etkisine, ilham periliğine ve hatta yok ediciliğine şahit olacaksınız. Yönetmen :
Viktor KossakovskySenaryo:
Viktor Kossakovsky, Aimara RequesFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
AquarelaYapımcı Firma:
BFI Film FundYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltere, Almanya, Danimarka, ABDOrijinal Dili:
Rusça, İngilizce, İspanyolcaFilmin Süresi:
89 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
01.01.2070 Aquarela Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.