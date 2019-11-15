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Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu

Ge Proje Pazarı 2019' etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu.

15.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:27Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu
Ge Proje Pazarı 2019' etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, proje sahipleri, yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geldi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge Proje Pazarı 2019'un açılışı, Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ar-Ge Proje Pazarı 2019 için 50 proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucunda 31 proje sergilenmeye layık görüldü.

Ar-Ge Proje Pazarı ile projeleri olan girişimcilere Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri verilirken, proje sahiplerinin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan projeler arasında yapılacak olan eleme sonucunda birinci projeye 3 bin TL, ikinci projeye 2 bin TL, üçüncü projeye ise bin TL ödül verilecek. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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