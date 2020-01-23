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AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.

23.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:23AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde 'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2020'de projeler sunulacak ve yarışma sonuçları ilan edilecektir. Bölgede proje kültürünün ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.

AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışmasına https://dakaf.org/?page_id=2803 linkinden başvuru yapabileceği belirtildi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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