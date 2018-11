Ar-Ge Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Girişimcilik Toplantısı Yapıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:34



AR-GE tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Girişimcilik toplantısı yapıldıZONGULDAK - Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği kapsamında AR-GE Tasarım Merkezileri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Girişimcilik Destekleri toplantısı yapıldı. Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği kapsamında AR-GE tasarım Merkezileri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Girişimcilik Destekleri toplantısı BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , TSO Başkanı Metin Demir İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan, Zonguldak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İl Temsilcisi Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı, Zonguldak İlindeki Kamu Üniversite sanayi işbirliğini arttırmak adına bir organizasyon düzenlendik. Sanayi ve kamunun yararına bu etkinliğimize girişimciliği de ilave ederek öğrencilerimiz bu topluluğa ilave etmek istedik. Geçekleştirilecek olan programın herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Ardından konuşan Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, ise "Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde ve ülkemizin yerli öz kaynaklarıyla ve milli zekasıyla yapması gereken üretime ne kadar ihtiyaç duyduğumuz herkesin kanaatinde bir durum oldu. Bununla beraber son birkaç yıldır devletimizin değerli destekleriyle ve teşvikleriyle bu dalda yer almasını sağladığı kurumlarla AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinde büyük artış oldu. Bizde üniversite olarak bu lokomotifte yer almak istedik. Yaklaşık 2 buçuk yıl evvel hummalı bir çalışma ile ilimize bir teknopark kazandırabilmek için yola çıktık. O dönemde rektörlük yapan Prof. Dr. Mahmut Özer 'in çok değerli girişimleriyle ve şuan ki rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın da çok değerli destekleriyle Teknoparkımızı Zonguldak ilimize kazandırdık. 30 Eylül 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Teknoparkımız faaliyetlerine başladı. Şuan 12 ARGE inovasyon proje başvurusu almış bulunmaktayız. 3 ARGE firmamız aktif olarak vazifelerine başlamış durumdalar. Milli değer üretmek için milli ürün üretmek için faaliyetlerini sürdürme durumundalar inşallah bu senenin sonunda hedefimiz en az 10 firma olacak şekilde bu ala da faaliyet göstermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.Programda son olarak konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise şunları söyledi: "Zonguldak'ta elimizde kömürümüz var. Kömür Zonguldak'la özdeşleşmiş durumda fakat bu Zonguldak'ta var olan kömür klasik yakacak anlamında kullandığımız kömür değil, sanayi anlamında kullanabilecek Demir çelik sektörünün ana girdilerinden birisi olabilecek varlık. Bu çerçevede tarih boyunca gelişmeler olmuş, sanayi oluşmuş sanayinin yan sanayisi oluşmuş ortamlar şehirler, kentleşmeler oluşmuş ve bugüne gelmişiz. Bugünden olaya baktığımızda geleceği ayarlamamız gerekiyor, geleceğe çalışmamız gerekiyor. Elimizdeki mevcut potansiyeli daha ileri boyutlarda değerlendirip ülkemize, milletimize güç olarak aktarabilecek projeksiyonlara, umutlara, fikirlere ihtiyacımız var. Bu çerçevede ciddi bir sanayi alt yapımız var, ciddi bir üniversite alt yapımız var. Kamu zaten elini taşın altına koymuş bu saatten sonra bazı odaklanmalar gerçekleştirmemiz ve bu çerçevede ilgili herkesi kamuyu, sanayiciyi ve üniversiteyi bir araya getirerek yeniliklerin arkasından koşmamız lazım. Gelecekle alakalı söyleyecek sözünüz yoksa bugün söylediğiniz sözün yarın bir kıymeti olamayacaktır. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Her geçen gün hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Öyle ki bu kavramalara yeni kelimeler bulmakta zorlanıyoruz. Çoğunu iltibas ediyoruz. Kullanmaya öğrenmeye çalışıyoruzken bakıyoruz daha sonra bir ileri kavramlar gündemimize girmiş. Bu müthiş bir yarış bu yarışın bir tarafında Zonguldak olarak konumumuzu potansiyelimizden hareketle varlıklarımızdan, değerlerimizden hareketle konumumuzu belirleyip yolumuzu çizip geleceğe bakmamız lazım stratejisiz bir sanayi geleceğine ulaşmamız mümkün değildir"Programda açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman yardımcısı Betil Karakaş, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği tanıtımı ve Zonguldak İli faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.