03 Aralık 2018 Pazartesi 14:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:11

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından, "Çevre Teknolojileri ve Enerji" temalı "Ar-Ge Teknolojileri Proje Pazarı Hasat-8" düzenlendi.HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle organize edilen, akademisyen, araştırmacı, girişimci ve sanayicileri bir araya getiren program, HKÜ Akıllı Bina ve İnovasyon Merkezi'nde (ARBİM) gerçekleştirildi.Yenilenebilir ve geri dönüşümle kazandırılan enerji, atıkların doğaya geri kazandırılmasında çevreye olan etkisi temalarında projelerin sunulduğu ve iki oturumda düzenlenen çalıştayda, projeler değerlendirildi.Başarılı projelerin ödüllendirildiği proje pazarının bilim kurulu başkanlığını HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.