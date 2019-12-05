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'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler

(Kurumsal Haber) -Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi" olarak tescillendiğini duyurdu.

05.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:01'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler
(Kurumsal Haber) -Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Classics, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi" olarak tescillendiğini duyurdu.

Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a tescil belgesi 13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde verildi.  Belgeyi BR Mağazacılık adına moda tasarımcısı Ahmet Korkmaz teslim alırken şirketten yapılan açıklamada, "BR Mağazacılık olarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak" denildi.


- İstanbul

Altınyıldız, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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