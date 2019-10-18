Ara Güler, düzenlenen törenle anıldı!

Islık Çalan Adam belgeseliyle başlayan tören kapsamında Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Fotoğraf Tarihçisi/Küratör Engin Özendes, Fotoğrafçı/Küratör Merih Akoğul'un konuşmacı olarak katıldığı bir de söyleşi yapıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, "Büyük ustayı anmak için bugün kendi ismini taşıyan ve ülkemizin ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan Ara Güler Müzesi'nde bir araya geldik. Ara Güler, ülkemiz adına gurur verici eserlere imza atmış, çok önemli bir fotoğraf dehasıydı. Ne mutlu ki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'ni Ara Bey'in sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle hayata geçirdik. Bu iki kıymetli kurum sayesinde çok değerli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatının çeşitli yöntemlerle desteklenmesinin de yolunu açtık. " dedi.