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Ara güler fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi' Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından New York'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

21.09.2019 22:08Ara güler fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi' Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından New York'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergi, 23 Eylül-4 Ekim arasında ziyarete açık olacak.

Geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güler'in kareleri dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşuyor. Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi', Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından New York'ta görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Ulusal Amerikalı Kızılderili Müzesi'nde (National Museum Of American İndian) sergilenecek eserler arasında Güler'in objektifine yansıyan İstanbul manzaralarının yanı sıra birçok ünlü ismin portreleri de yer alıyor. Portreler arasında Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Salvador Dali ve Pablo Picasso gibi isimler yer alıyor. Sergi, 23 Eylül-4 Ekim arasında ziyarete açık olacak.

Öte yandan, serginin Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu ile aynı dönemde açılması dikkat çekti. Sergi, New York'un ardından da Roma'da Trastevere Müzesi'nde ve Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nde görücüye çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ara Güler Fotoğraf sergisinden görüntüler
-Ziyaretçilerin fotoğrafları incelemeleri
-Sergiden anons görüntüsü



Ara Güler, New York, Londra, Kyoto, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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