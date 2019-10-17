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"Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatının birinci yılında "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi.

17.10.2019 14:30
Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatının birinci yılında "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi.
Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar Ara Güler'in fotoğraflarının önünde fotoğraf çektirdi ve ardından fotoğraf karelerini anı olarak aldı.
Fatma Hoşgör, kızıyla beraber Ara Güler'in fotoğrafının önünde poz vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Hoşgör, "Çok güzel bir duygu. Belgeselini izlerken de çok duygulanmıştım. Ara sıra Taksim'e gelip bu havayı biz de yaşamak istiyorduk. Böyle bir etkinliği de kaçırmak istemedik, biz de olmak istedik." dedi.
Emine Gün, "Ara Güler ünlü bir fotoğrafçı. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlik. Onun fotoğrafının önünde gülümsedim. Fotoğraf baskımı aldım ve ömür boyunca anı olarak saklayacağım." diye konuştu.
Batuhan Aycimin, "Benim için çok duygusal bir andı. Böyle bir etkinlik çok iyi ve önemli. Herkes Ara Güler fotoğrafı önünde oluyor. Bu etkinliği yapanlara teşekkür ederiz. Herkes bu etkinlikten faydalanıyor ve Ara Güler'i anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 20 Ekim Pazar Günü Ara Güler için anma programı düzenlenecek. Üç Horan Ermeni Klisesi'nde yapılacak anma töreninin ardından, Ara Güler'in adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Açılışın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlber Ortaylı, Coşkun Aral'ın da katılacağı sohbet düzenlenecek.

İstiklal Caddesi, Ara Güler, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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