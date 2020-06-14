Ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı: 3...

Ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı: 3 yaralı Şişli Feriköy'de motosikletle süratli bir şekilde seyreden şahsın arkasındaki saldırgan, kendisine tepki gösteren mahalleliye pompalı tüfekle ateş açtı.

14.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:09
Ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı: 3 yaralı
İSTANBUL - Şişli Feriköy'de motosikletle süratli bir şekilde seyreden şahsın arkasındaki saldırgan, kendisine tepki gösteren mahalleliye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralanan 3 vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Feriköy Savaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs motosikletle sokak üzerinde süratli bir şekilde seyretmeye başladı. O esnada sokak üzerindeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıslarla vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda olay yerinden ayrılan motosikletli ve arkadaşı kısa bir süre sonra pompalı tüfek alarak tekrardan sokağa geldi. Saldırgan seyir halinde ateş aça aça olay yerinden kaçarken, vücutlarına saçma isabet eden Ömer A, Cenk M. ve Bahattin K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
"10 dakika sonra topluluğa ateş açtı"
Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çocuklar burada duruyordu. Bir tane baba oğul vardı, motosikletli oğlunu sıkıştırdı. Babası da biraz sakin olun yavaş gidin dedi. Tepki görünce siz görürsünüz diyerek gitti. 10 dakika sonra gelip topluluğa ateş açtı. 3 kişi saçmalarla yaralandı" dedi.
Polis ekipleri ise çevrede önlem alarak bir süre inceleme yaptı. Güvenlik kameraların kayıtlarını alan polis, eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı: 3...

Kaynak: İHA

Etiketler: Şişli, 3. Sayfa, Haber

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