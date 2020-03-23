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Ara tatil dönemi bitti, öğrenciler için uzaktan eğitime başlandı

Ara tatil dönemi bitti, öğrenciler için uzaktan eğitime başlandı Korona virüs salgını önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, uzaktan eğitim ders videoları hazırlandı.

23.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
Ara tatil dönemi bitti, öğrenciler için uzaktan eğitime başlandı
İSTANBUL - Korona virüs salgını önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, uzaktan eğitim ders videoları hazırlandı. Hazırlanan ders videoları TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, ekran başında eğitimlerine devam ediyor.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullara da ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini geliştirerek devreye aldı.
Uzaktan eğitim derslerimiz başladı
Uzaktan eğitimin başladığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, "Öğrencilerimiz 16-20 Mart arası Nisan ayında olan ara tatili öne çektiğimizden dolayı 1 hafta tatil ve dinlenme süreci geçirdiler. Bu hafta 23-27 Mart haftası Sayın Bakanımızın ilk ders zilini çalmasıyla uzak eğitimimiz başladı. Bu günden itibaren TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerimizi öğrencilerimiz takip edecek şekilde başlamış bulunuyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizin derslerden uzaklaşmaması, eğitim enerjilerinin yükseltilmesi ve aileleriyle eğitim süreçlerine devam etmeleridir" diye konuştu.
Tüm tedbirlerimizi aldık
Her ihtimali düşündüklerini ifade eden Daire Başkanı Koçer, "Biz bütün senaryoları düşünerek öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için eğitim enerjilerinin yüksek tutulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öngörülen bir tarih olmamakla birlikte olacakmış gibi tüm tedbirleri alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak TRT ile güçlü bir iş birliği yaparak hem kameramanlar, hem stüdyodalarıyla, hem de tüm performanslarıyla sürece dahil oldular. Burada 30'a yakın arka planda çalışan arkadaşımız var. 30'a yakın öğretmen arkadaşımız var. Ayrıca evden destek veren, içerik hazırlayan öğretmenlerimiz var. Uyumlu bir süreç geçirerek eğitim adına güçlü bir iş birliği yaptık" şeklinde konuştu.
Velilerimizin desteğini bekliyoruz
Bu süreçte velilerin desteklerini beklediklerini belirten Başkan Koçer, "Biz Bakanlık olarak, ilgili kurumlarla birlikte seferber olmuş durumdayız. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin aktif olarak eğitimden uzak kalmamaları için çok ciddi bir süreç planladı. Velilerimizden desteklerini bekliyoruz. Velilerimizden beklentimiz, öğrencilerimizin eğitimleri konusunda destek vermeleri, boş zamanlarında kitap okumaları ve fiziksel etkinliklerden de geri kalmamaları için desteklemelerini bekliyoruz" diye konuştu.
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Ara tatil dönemi bitti, öğrenciler için uzaktan eğitime başlandı

Kaynak: İHA

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Ara tatil dönemi bitti, öğrenciler için uzaktan eğitime başlandı
Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Trt, Güncel

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