Ara tatil ne zaman Nisan 2020? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, 20 - 31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatilini tamamladı. İkinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlamışken, Nisan ayında bir haftalık ara tatil kullanılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da açıkladığı gibi gelecek eğitim döneminde sınıfta kalma ile birlikte öğrenciler daha fazla çalışacak. Sınıfta kalma geri mi geliyor? İşte detaylar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir dönemi geride bırakan MEB'e bağlı öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemini 19 Haziran'da tamamlayan öğrenciler bu tarihten sonra 11 hafta sürecek yaz tatili sürecine girecekler. 2020-2021 yeni eğitim ve öğretim yılı ise 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

SINIFTA TEKRARI GERİ Mİ GELİYOR?

21 Temmuz 2012 tarihinde kaldırılan sınıf tekrarı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre gelecek eğitim ve öğretim döneminde yeniden uygulamaya koyulacak.

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ortaokul ve liselerde sınıfta kalma düzeninin yeniden getirileceğini açıkladı. Sınıf tekrarının kaldırılmasıyla eğitimde seviye düşüklüğüne nedne olduğunu, öğrencilerin dört işlem bilmeden okulu tamamladıklarını belirtti.