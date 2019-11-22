Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilk defa uygulanan ara tatil döneminde 58 bin öğretmenin mesleki gelişim programına alındığını açıkladı. Boyacı, "2019 yılı içerisinde ulaştığımız öğretmen sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nin son 30 yılı içerisindeki en büyük öğretmen yetiştirmeye ilişkin kampanya oldu. Öğretmenlerimizden bilişime ciddi bir talep var" dedi.

Ankara'da düzenlenen, Türkiye Öğretmenler Kupası'nda basketbol final müsabakalarını izleyen Genel Müdür Adnan Boyacı, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kupaya 81 il ve 757 ilçesinde görevli öğretmenlerin takımlar halinde katıldığını belirten Boyacı, yaklaşık iki ay önce başlayan müsabakalarda 10 bine yakın öğretmenin 1988 takımla yarıştığını söyledi. Boyacı, kupa törenin yarın yapılacağını belirterek, "Bizim derdimiz şuydu. Prensip olarak her öğrencinin kahramanı olan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmenlerimizin azmini, dirayetini, çabasını biraz sahalara taşıyalım, daha görünür kılalım, bir de öğretmenler arasındaki iletişimi, birliği biraz daha sağlayalım istedik. Öğrencinin, çocuğun ve velinin bir arada olduğu yeni bir paylaşım ortamı sağlayalım diye yola çıktık, umduğumuzdan çok daha güzel işler oldu" dedi.

'58 BİN ÖĞRETMEN KATILDI'

18-22 Kasım tarihlerindeki ara tatilde öğretmenler için düzenlenen mesleki gelişim programına da değinen Boyacı, merkezi olarak 6 hizmet içi eğitim enstitüsünde mesleki gelişim programı başlattıklarını, ayrıca illere mesleki gelişim paketleri gönderdiklerini anlattı. Ara tatil döneminde mesleki eğitim programlarına katılan öğretmen sayısını da açıklayan Boyacı, "Ara tatilde yaklaşık 58 bin civarında öğretmenimizi mesleki gelişim programlarına aldık. Bu sene itibariyle 2019 yılı içerisinde ulaştığımız öğretmen sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nin son 30 yılı içerisindeki en büyük öğretmen yetiştirmeye ilişkin kampanyası oldu. Yaklaşık 70 bin üzerindeki öğretmenimiz mesleki gelişimden geçti. Bu sayıyı önümüzdeki yıl artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Boyacı, mesleki gelişim programının illere yayılım sorununun en kısa sürede çözüleceğini dile getirerek, "Bu eğitimlerin hiçbirisi sadece MEB tarafından düzenlenmiş eğitimler değil. İçlerinde üniversiteler, uluslararası kurumlar, şirketler, uluslararası şirketler ve sivil toplum örgütleri var, yani bu aslında toplumsal uzlaşı üzerine, ulusal ve uluslararası akredite bir yapı üzerine Türkiye'de bir yayılım sağlamaya çalıştık. Şubat, Nisan, Haziran döneminde, Temmuz-Ağustos ayları arasında bunları yaygınlaştırarak hem merkezi hem illerde aynı zamanda çeşitlendirerek tüm öğretmenlerimize açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK TALEP BİLİŞİM VE ZEKA OYUNLARINA'

Öğretmenlerin özellikle bilişim ve zeka oyunları ile ilgili mesleki gelişim programlarına talepte bulunduğunu anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Bilişim üzerine ciddi bir talep var. Bunun haricinde zeka oyunları, zeka geliştirmeye yönelik kutu oyunları, masal, müze, halk oyunlarına inanılmaz bir talep var. Zekada yaklaşık şu anda 30 bin civarında öğretmenimiz başvurdu. İnşallah onları da önümüzdeki dönemleri içerisinde almaya çalışacağız. Microsoft, Google, Cisco gibi şirketlerle beraber uluslararası sertifika programları düzenledik. Bunların bir kısmının merkezi eğitimleri bitti, bir kısmını illere taşıdık. Bir taraftan yabancı dil paketimiz var. Öğretmenlerimizi Türkiye'de ve yurtdışında mesleki gelişim programlarına götürdük, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça konularında. Halk oyunlarıyla ilgili 500 kişilik bir program açtık, illere yayılımı sürüyor. Masal anlatımı, müze ziyareti, doğa yürüyüşü, oryantiring, havacılık gibi mesleki gelişimi bireysel gelişim ile bir araya getiren programlar hazırladık. Örneğin oryantiring yapmak demek en kısa yoldan en hızlı şekilde bir hedefi bulmak demek. Burada fizik var, geometri var, geometriye ilişkin kazanımlar var. Zeka oyunları, analitik düşünmeye ilişkin bir programımız var, öğretmenlerimizin analitik düşünmesini her kademede artırmaya dönük çabalarımız var."