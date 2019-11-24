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Ara tatilde kültür turlarına yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında vatandaşların ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ettiği bildirildi.

24.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:36Ara tatilde kültür turlarına yoğun ilgi
Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında vatandaşların ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ettiği bildirildi.
Ara tatilde havaların çoğunlukla güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin turizm merkezlerinde hareketlilik yaşattı. Ağırlıklı olarak kültür turlarının tercih edildiği dönemde, termal tesislerde de doluluk oranları arttı.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatile öğrenciler kadar turizmcilerin de sevindiğini söyledi.
Önceden ara tatil denilince sadece sömestirin akla geldiğine işaret eden İşler, "Önceden sadece kış turizmi bu tatilden faydalanıyordu. otellerde ve kayak merkezlerinde yer bulmak imkansızdı. Şimdi ise turizmin bütün paydaşları faydalanıyor." dedi.
Tatil boyunca havaların güzel gittiğini anımsatan İşler, şunları kaydetti:
"Havaların güzel olmasıyla alternatiflere yönelme oldu ama ağırlıklı olarak kültür turları başı çekti. Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti. Talebin sömestir dönemine sıkışmaması nedeniyle vatandaşlarımız daha ekonomik tatil yaptı. Otelci de sezonun sonunda gelen bu ekstra taleple çok ciddi doluluklara ulaştı. Herkes gönlüne göre tatil yapabildi."
"Nisanda beklenti daha yüksek"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ise rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30'luk artış olduğunu ifade etti.
Özellikle İstanbul'a gidişlerde çok ciddi yoğunluk olduğunu vurgulayan Gencer, "Bu yıl ilk olmasından dolayı vatandaşlar da tam anlamıyla organize olamadı. Nisandaki ara tatilin turizme daha fazla katkısı olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
"Nisanda beklentimiz daha yüksek"
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen de uygulama ilk kez yapılmasına rağmen talebin yüksek olduğunu vurguladı.
Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde çok sayıda otelin tam doluluk yaşadığını aktaran Şen, "Tatilde ekstra talep oldu. Veliler de bu yeni tatil sistemine alışıyor. Nisan ayındaki ara tatilde daha çok talep bekliyoruz." dedi.
Öte yandan ara tatilin başladığı 16 Kasım'dan sonraki bir haftalık dönemde Pamukkale ören yerine yaklaşık 45 bin kişinin giriş yaptığı belirtildi.

Termal, Güncel

Kaynak: AA

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